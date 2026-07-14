Dónde ver el Francia - España de semifinales del Mundial 2026 hoy gratis por TV y en directo

España se da cita con Francia hoy martes 14 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el At&T Stadium de Texas para medir sus fuerzas en las semifinales del Mundial 2026. El ganador de este cruce con aroma de final anticipada obtendrá el primer billete en juego hacia la gran final del próximo 19 de julio y, de paso, eliminará de la ecuación a un firme candidato al título.

Después de dejar por el camino a Portugal y a Bélgica con dos tantos de Mikel Merino sobre la bocina, la selección española se prepara para enfrentarse al mayor reto en lo que llevamos de torneo. La mejor defensa del campeonato, que apenas ha recibido 1 gol en los 6 partidos disputados, intentará frenar por todos los medios a la temible línea ofensiva formada por Mbappé, Dembélé y Olise.

La selección que consiga imponerse en este choque de titanes conseguirá el primer billete en juego hacia la gran final, dónde tendrá que esperar para conocer a su próximo rival. Este saldrá de la eliminatoria entre Argentina e Inglaterra que se disputará este miércoles 15 de julio a las 21:00 horas (CEST).

Messi, celebrando la victoria / EUROPA PRESS

¿Dónde ver el Francia - España de semifinales del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección española y Francia las semifinales del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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