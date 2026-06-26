Dónde ver el España - Uruguay del Mundial 2026 gratis por TV, en directo y online

La selección española se da cita con Uruguay en el Estadio Akron en México este sábado 27 de junio a las 02:00 horas (CEST) para disputar la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente continúan su andadura hacia la ansiada segunda estrella con un duelo en el que parten como teóricos favoritos.

Después de empatar en el debut ante la selección de Cabo Verde y golear a Arabia Saudí, España afronta su tercer gran examen para confirmar la primera posición del grupo H ante el combinado de Uruguay.

Luis de la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal ante Cabo Verde / EFE

Los uruguayos, dirigidos por Marcelo Bielsa y tercer rival de España, necesitan ganar sí o sí, ya que una derrota o empate les deja fuera de las plazas de la fase final.

El grupo de España en el Mundial 2026

¿Dónde ver el España - Uruguay de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Uruguay de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el tercer partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.