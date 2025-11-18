Dónde ver el España - Turquía de la fase de clasificación para el Mundial 2026 hoy gratis por TV, online y en directo

España y Turquía se dan cita hoy martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (CET) en el Estadio La Cartuja de Sevilla para disputar la sexta y última jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026. La selección española buscará sellar hoy un billete hacia la cita mundialista que, salvo descalabro mayúsculo, no parece probable que se le escape.

Con 15 puntos de 15 posibles y un imponente +19 de diferencia de goles, España tiene pie y medio en la próxima edición del Mundial. La única posibilidad de que Turquía pueda protagonizar un 'sorpasso' histórico es ganando por una diferencia de 7 goles sobre los de Luis de la Fuente, algo que se antoja improbable teniendo en cuenta el último precedente entre ambas selecciones.

La última vez que España y Turquía midieron sus fuerzas, la balanza se inclinó claramente a favor de 'La Roja'. Mikel Merino, con un 'hat-trick', lideró la contundente goleada ante los otomanos (0-6), en la que también participaron los azulgranas Ferran y Pedri, este último con un doblete.

España celebra uno de sus goles en el contundente 0-6 contra Turquía del pasado 7 de septiembre / EFE

El partido de esta noche terminará de definir lo que suceda en el grupo E. Con Georgia y Bulgaria ya eliminadas matemáticamente, se espera que España certifique su billete mundialista y Turquía su plaza en la repesca europea.

¿Dónde ver gratis por TV el España - Turquía?

El partido entre España y Turquía, correspondiente a la jornada 6 de la clasificación para el Mundial de 2026, se podrá ver gratis por TV en La 1 y online a través de RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre España y Turquía a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.