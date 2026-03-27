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Dónde ver el España - Serbia hoy gratis por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido de España contra Serbia hoy y en qué canal de TV ver el partido amistoso desde España
España y Serbia se dan cita en el estadio de La Cerámica de Villarreal hoy viernes 27 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar un partido amistoso. En el día en el que debería haberse disputado la Finalissima contra Argentina, la Selección Española reciba al combinado serbio para disputar una nueva prueba preparatoria para el Mundial 2026, donde Luis de la Fuente espera poder encajar todas sus piezas antes del arranque del torneo.
La Roja afronta un amistoso que tendrá poco de encuentro casual entre dos selecciones. A pocos meses de la disputa de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, cualquier oportunidad es poca para ajustar el sistema o terminar de decidir qué jugadores formarán parte de la convocatoria final para este verano. Se trata, cabe recordar, del último parón antes del torneo mundialista este verano.
El combinado español encontró en la Serbia del ex entrenador del Oviedo, Veljko Paunovic, que también tenía programados partidos en la Qatar que quedaron suspendidos, su primer rival de los dos que enfrentará estos días. Luis de la Fuente no escatimará en esfuerzos de sus jugadores y se espera un once de gala para la disputa del partido contra Serbia con jugadores como Lamine Yamal, Pedri o Rodri con muchos números de ser de la partida inicial.
¿Dónde ver el España - Serbia hoy por TV y online?
El partido amistoso entre España y Serbia se podrá seguir por televisión en abierto a través de La 1. La cadena pública dispone de los derechos de transmisión del encuentro de la selección española.
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre España y Serbia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
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