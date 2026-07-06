Dónde ver el España - Portugal del Mundial 2026 gratis en directo: canales, TV y opciones en abierto en La1 y RTVE

España se da cita con Portugal este lunes 6 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el Estadio Dallas, Estados Unidos, para disputar los octavos de final del Mundial 2026. Ha llegado el momento de la verdad para el equipo de Luis de la Fuente, que afronta toda una final anticipada contra una de las favoritas del torneo para seguir adelante en su sueño de conseguir la segunda estrella de su historia.

El combinado español llega a los octavos de final tras terminar primera de grupo y vencer con suficiencia a Austria en dieciseisavos. A pesar de todavía no convencer con su juego, la 'Roja' espera poder dar un paso adelante en las rondas finales y hoy es el momento ideal para hacerlo. Una derrota envía a la concentración española para casa.

Cristiano Ronaldo durante la previa del Portugal - España de los octavos de final del Mundial 2026 / EFE

Se enfrentan en una ronda más bien temprana a una de las favoritas del torneo: Portugal. El combinado luso tampoco ha convencido en sus primeros cuatro partidos de la Copa del Mundo, aunque tienen una plantilla más que suficiente como para terminar el Mundial como campeona. Se avecina uno de los duelos más esperados de toda la Copa del Mundo entre las dos selecciones ibéricas, un partido de igual a igual donde solamente uno seguirá adelante en su camino hacia la final.

¿Dónde ver el España - Portugal de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Portugal de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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