Dónde ver el España - Inglaterra de clasificación para el Mundial 2027 gratis por TV, en directo y online

España e Inglaterra se dan cita en el Estadio de Son Moix de Mallorca hoy viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) para disputar el quinto partido de la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027. Las de Sonia Bermúdez afrontan el duelo como última bala de conseguir el billete directo hacia la cita mundialista, en la que defienden su condición de vigentes campeonas.

La victoria por la mínima de las 'Three Lioneses' en el primer partido gracias al tempranero gol de Lauren Hemp obliga a la selección española a imponerse por dos o más tantos para recuperar su posición de privilegio en la clasificación del grupo. Cualquier otro resultado apunta a condenar a 'La Roja' a la repesca, pues ya no tendrían opción de mejorar la puntuación de las inglesas.

En caso de conseguir la victoria, España no podría dar el trabajo por finalizado, ya que todavía tendrá que enfrentarse contra Islandia en la última jornada de la fase clasificatoria. Si bien es cierto que el primer partido fue resuelto con facilidad (3-0), cualquier tropiezo podría volver a dar alas a Inglaterra y condenar a la selección a la repesca.

Vicky y Greenwood en una acción en el Inglaterra - España / RFEF

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En España, el partido de la fase de clasificación para el Mundial 2027 entre España e Inglaterra se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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