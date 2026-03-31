Dónde ver el España - Egipto hoy gratis por TV, online y en directo

España y Egipto se dan cita en el RCD Stadium, feudo del Espanyol, hoy martes 31 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar el segundo compromiso amistoso de la selección nacional en el presente parón de selecciones. 'La Roja' se prepara para salir a escena en el que será su último ensayo antes de la disputa del Mundial 2026.

Después de una más que convincente actuación ante Serbia, en la que el doblete de Mikel Oyarzabal y el tanto del debutante Víctor Muñoz sellaron la goleada, el partido ante Egipto servirá como prueba final para que Luis de la Fuente termine de confeccionar su esquema definitivo de cara a la cita de Estados Unidos, Canadá y México. La selección norteafricana afronta el próximo amistoso con confianza después de endosarle un contundente 0-4 ante Arabia Saudí.

Una vez finalice el compromiso ante Egipto, España no volverá a salir a escena hasta el próximo lunes 15 de junio, momento en el que iniciará su andadura en el Mundial 2026. La 'Roja', encuadrada en el grupo H, se enfrentará a Cabo Verde, a Arabia Saudí y a Uruguay en esta primera fase.

Víctor Muñoz, durante su debut con la selección española / EFE

¿Dónde ver el España - Egipto hoy por TV y online?

El partido amistoso entre España y Egipto se podrá seguir en abierto por televisión a través de La 1 y online en RTVE Play. La cadena pública dispone de los derechos de transmisión del encuentro de la selección española.

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