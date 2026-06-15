Dónde ver el España - Cabo Verde del Mundial 2026 gratis por TV, en directo y online

La selección española se da cita con Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta hoy lunes 15 de junio a las 18:00 horas (CEST) para enfrentarse en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente inician su andadura hacia la ansiada segunda estrella con un duelo en el que parten como teóricos favoritos.

Después de empatar ante Irak (0-0) e imponerse con contundencia ante Perú (1-3) en los amistosos previos a la cita mundialista, España afronta su primer gran examen. Con las bajas sensibles de Nico Williams y Lamine Yamal, Luis de la Fuente da continuidad a la 'solución' Ferran y sorprende apostando con Gavi caído a la izquierda.

Gavi subiendo al avión que llevará a la Selección a Puebla / RFEF

El primer rival de España en el Mundial 2026 será Cabo Verde, a priori la 'cenicienta' del grupo H. Después llegará el turno de medir sus fuerzas ante Arabia Saudí antes de poner rumbo a México, dónde 'La Roja' se enfrentará a Uruguay en el partido que apunta a decidir el liderato del grupo.

El grupo de España en el Mundial 2026

¿Dónde ver el España - Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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