Dónde ver el España - Bulgaria hoy gratis por TV, online y en directo

España y Bulgaria se dan cita hoy martes 14 de octubre a las 20:45 horas (CET) en el Estadio Municipal José Zorrilla de Valladolid para disputar la jornada 4 de los Clasificatorios para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV y online desde España.

Con 9 puntos de 9 posibles en el casillero y un imponente balance de 11 goles a favor y 0 en contra, España recibe a Bulgaria con el firme objetivo de dejar presencia en el Mundial 2026 prácticamente vista para sentencia. Sólo las primeras de cada grupo acceden al torneo intercontinental de manera directa, por lo que los de Luis de la Fuente tendrán que esperar por lo menos una jornada más para certificar su presencia de forma matemática.

En el último precedente entre España y Bulgaria, también correspondiente a la fase clasificatoria, la balanza se inclino cláramente a favor de 'La Roja'. Los goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino pusieron las bases del hasta ahora impecable paso de la selección española por el grupo E, en el que también están encuadradas Turquía, Georgia y la propia Bulgaria.

Una vez disputado el partido de esta noche, España no volverá a salir a escena hasta el próximo sábado 15 de noviembre, momento en el que medirá sus fuerzas ante Georgia y presumiblemente sellará su clasificación para el Mundial 2026. Tres días después, 'La Roja' se enfrentará a Turquía en el partido que pondrá el broche a la fase clasificatoria.

¿Dónde ver gratis por TV el España - Bulgaria?

El partido entre España y Bulgaria, correspondiente a la jornada 4 de la clasificación para el Mundial de 2026, se podrá ver gratis por TV en La 1 y online a través de RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre España y Bulgaria a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.