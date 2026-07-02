Dónde ver el España - Austria del Mundial 2026 gratis por TV, en directo y online

España se da cita con Austria este jueves 2 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos, para disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ha llegado el momento de la verdad para el equipo de Luis de la Fuente, que empieza su andadura por las rondas eliminatorias con el objetivo de conseguir la segunda estrella.

De ahora en adelante, el combinado español se lo juega todo a vida o muerte. Después de una fase de grupos relativamente plácida pero sin grandes alardes de España, el combinado nacional puso rumbo a las rondas eliminatorias en el lado más complicado sobre el papel del cuadro. A pesar de su arduo camino hacia una hipotética final, el cuadro de Luis de la Fuente es consciente de sus capacidades y confía en que, de jugar a su nivel, puede llegar a ser uno de los principales favoritos.

Lamine Yamal de la selección de España entrena este lunes, en Chattanooga / Lavandeira jr / EFE

Se enfrentarán en dieciseisavos de final, la primera de las rondas eliminatorias, contra Austria. El cuadro austríaco, liderado desde el banquillo por Ralf Ragnick, cuenta con jugadores experimentados como Alaba, Arnautovic o Sabitzer que pueden causar más de un problema a España.

De estilo agresivo y de apuesta clara por la presión tras pérdida, el equipo austríaco le deja la condición de favorita a España, que está obligada a ganar y a convencer en su juego para alejar las dudas y encauzar su camino hacia las rondas finales.

¿Dónde ver el España - Austria de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Austria de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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