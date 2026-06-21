Dónde ver el España - Arabia Saudí del Mundial 2026 gratis por TV, en directo y online

La selección española se da cita con Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta hoy domingo 21 de junio a las 18:00 horas (CEST) para enfrentarse en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente continúan su andadura hacia la ansiada segunda estrella con un duelo en el que parten como teóricos favoritos.

Después de empatar en el debut ante la selección de Cabo Verde, España afronta su segundo gran examen en la que está obligada a sumar los tres puntos si no quiere meterse en un lío en la última jornada ante el combinado de Uruguay.

Luis de la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal ante Cabo Verde / EFE

El segundo rival de España en el Mundial 2026 será Arabia Saudí, que sumó un importante punto ante Uruguay en la primera jornada de la cita mundialista. Después llegará el turno de poner rumbo a México, dónde 'La Roja' se enfrentará a Uruguay en el partido que apunta a decidir el liderato del grupo.

El grupo de España en el Mundial 2026

¿Dónde ver el España - Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el primer partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.