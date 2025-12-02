Dónde ver el España - Alemania de la final de la Nations League Femenina gratis por TV, online y en directo

España y Alemania se dan cita hoy martes 2 de diciembre a las 18:30 horas (CET) en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid para disputar el partido de vuelta de la final de la Nations League Femenina 2025. La selección española encara el segundo asalto de la eliminatoria con el objetivo de defender su trono y seguir monopolizando el palmarés de la novedosa competición continental.

De la mano de una inspirada Cata Coll, la selección dirigida por Sonia Bermúdez supo resistir en el Fritz-Walter-Stadion germano para jugarse el título frente a su afición. El 0-0 cosechado en la ida permite a 'La Roja' afrontar el decisivo partido de vuelta sin condicionantes en el marcador, por lo que suceda esta tarde inclinará la balanza hacia uno de los dos lados.

Mermada considerablemente por la grave lesión de Aitana Bonmatí, España forma con el mejor once posible en busca del título continental. La talentosa Vicky López tendrá la difícil papeleta de suplir a la tres veces ganadora del Balón de Oro en una alineación idéntica a la que salió a escena en el partido de ida.

Alexia lucha un balón con Linder / EFE

¿Dónde ver gratis por TV y online la final de la Nations League Femenina 2025 entre España y Alemania?

En España, la vuelta de la final de la Nations League Femenina entre la selección española y la Alemania se podrán ver gratis por TV a través de TVE y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa, también en abierto, para ver el partido por el título es La 2 Cat, canal autonómico de Televisión Española que se emite en Catalunya.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido por el título entre España y Alemania a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.