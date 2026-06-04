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Dónde ver el amistoso España - Irak hoy gratis por TV, en directo y online

A qué hora juega la selección española contra Irak y en qué canal de TV ver en abierto el amistoso desde España

España se enfrenta a Irak hoy jueves 4 de junio en uno de los amistosos previos al Mundial 2026

España se enfrenta a Irak hoy jueves 4 de junio en uno de los amistosos previos al Mundial 2026 / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

España se da cita con Irak en el estadio de Riazor hoy jueves 4 de junio a las 21:00 horas (CEST) para medir sus fuerzas en el marco del primero de los dos amistosos previos al Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente tendrá la posibilidad de realizar el primer ensayo con los 26 convocados y los futbolistas de apoyo antes de cruzar el charco en busca de la segunda estrella.

El partido ante Irak ofrece a España la posibilidad de probarse ante uno de los participantes en la presente edición de la Copa del Mundo y, por consecuencia, ante un potencial rival en la fase final. Una vez disputado este primer compromiso, 'La Roja' se trasladará hasta México para afrontar su segundo y último amistoso, esta vez ante Perú.

Terminados los dos ensayos, la selección española viajará a Atlanta para dar el pistoletazo de salida a su aventura mundialista. El primer partido de España en el Mundial 2026 tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas (CEST), momento en el que España medirá sus fuerzas ante Cabo Verde.

¿Dónde ver los amistosos de España gratis por TV y en directo?

En España, el amistoso entre España e Irak previo al Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el primer amistoso de España antes del Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.

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