Dónde ver el Alemania - España de la final de la Nations League Femenina por TV, online y en directo

España y Alemania se dan cita hoy viernes 28 de noviembre a las 20:30 horas (CET) en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern para disputar el partido de ida de la final de la Nations League Femenina 2025. La selección española afronta la eliminatoria con la firme intención de defender su trono y seguir monopolizando el palmarés de la novedosa competición continental.

En su camino hacia el partido por el título, España protagonizó una exhibición ante Suecia en semifinales en la que fue la primera eliminatoria de Sonia Bermúdez a los mandos de la selección. El contundente 4-0 del partido de ida dejó más que encarrilado el billete hacia la final, y Alexia se encargó de dar la puntilla en la vuelta (0-1) para redondear el marcador global.

Menos cómodo fue el pase de Alemania, que se encomendó a la mínima ventaja conseguida en el partido de ida (1-0) para sacar adelante su eliminatoria contra Francia. Las teutonas tuvieron que arremangarse, pero supieron aguantar el marcador favorable en un sufrido partido de vuelta en el que las galas tuvieron opciones hasta el tiempo de descuento (2-2).

Alemania, rival de España en la final de la Nations League Femenina / Associated Press / LaPresse

Esperanzadas por la victoria en el último precedente ante ambas, las semifinales de la Eurocopa 2025, las de Sonia Bermúdez intentarán hacerse fuertes ante un rival que históricamente no se les ha dado bien. Como gran aliciente, la posibilidad de conquistar su segunda Nations League consecutiva, lo que les situaría como única campeona de un torneo que apenas ha celebrado dos ediciones.

¿Dónde ver gratis por TV el Alemania - España?

El partido entre España y Alemania, correspondiente a la final de la Nations League Femenina, se podrá ver gratis por TV en La 1 y online a través de RTVE Play.

