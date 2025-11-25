¿Dónde se juega la final de la Nations League Femenina entre España y Alemania?

La final de la Nations League Femenina está a la vuelta de la esquina. A lo largo de los próximos días, España volverá a salir a escena en la novedosa competición continental para defender el trono conseguido en la edición anterior en la primera y hasta la fecha única final disputada.

En su camino hacia la defensa del título, España se deshizo con facilidad de Suecia en semifinales, saldando con un contundente 4-0 el partido de ida y dando la puntilla con un 0-1 en la vuelta. Antes, 'La Roja' consiguió ser líder del complicado grupo A3 gracias a los 15 puntos conseguidos ante Inglaterra, Bélgica y Portugal.

El segundo billete para la gran final fue para Alemania, que tuvo que realizar un ejercicio de resistencia para aguantar el resultado en la eliminatoria ante Francia (1-0 en la ida, 2-2 en la vuelta). En fase de grupos, las teutonas sellaron su pase con comodidad al sumar 16 puntos en el grupo A1, dónde también estaban encuadradas las selecciones de Países Bajos, Austria y Escocia.

Las jugadoras de Alemania celebran el gol que les dio la victoria ante Francia en la ida de las semifinales de la Nations League Femenina / CHRISTOPHER NEUNDORF

A pesar de tratarse de una competición nueva, el formato de esta segunda edición dista enormemente del de la primera. La final a cuatro en la que España se coronó como campeona da paso a una fase final compuesta por dos semifinales, un partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final. Todas las eliminatorias se disputan a doble partido, siendo cada equipo local en uno de los dos partidos, dejando atrás la sede única de la edición anterior.

¿Dónde se juega la final de la Nations League Femenina?

El partido de ida de la final de la Nations League Femenina 2025 se disputará en el Fritz-Walter-Stadion germano, feudo del 1. FC Kaiserslautern con capacidad para 49.780 espectadores.

El decisivo partido de vuelta se disputará en España, concretamente en Madrid. España ejercerá como local en el Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid con capacidad para 70.692 espectadores.

El Estadio Riyadh Air Metropolitano / Atlético de Madrid

¿Cuándo se juega la final de la Nations League Femenina?

La el partido de ida de la final de la Nations League Femenina 2025 entre España y Alemania se disputará el viernes 28 de noviembre en suelo alemán, mientras que la decisiva vuelta tendrá lugar el próximo martes 2 de diciembre en feudo español.

En estas mismas fechas, Francia y Suecia medirán sus fuerzas en el partido por el tercer y cuarto puesto. Las galas actuarán como locales en la ida, lo que otorga a las escandinavas el factor campo de cara a la vuelta.