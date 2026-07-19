¿Dónde se juega la final del Mundial 2026? Estadio, sede y fecha del España - Argentina

La selección española se prepara para afrontar su último desafío en el Mundial. Después de superar con éxito las cuatro eliminatorias previas, este domingo 19 de julio 'La Roja' disputará por segunda vez en su historia la final de la Copa del Mundo con la ilusión de poder levantar el título conquistado hace 16 años.

Después de dos ajustados triunfos contra Portugal y Bélgica en las que Mikel Merino fue el gran protagonista, España protagonizó una incontestable victoria ante Francia para conseguir uno de los dos billetes en juego hacia la final del Mundial. La forma en la que se consiguió en pase permite a los de Luis de la Fuente afrontar el decisivo partido con un nivel de confianza muy elevado, aunque enfrente tendrán a una Argentina que viene de apelar a la heroica para eliminar a Inglaterra con remontada incluída.

A lo largo de los siete partidos disputados hasta la fecha, las consecuencias del Mundial más multitudinario de la historia han obligado tanto España como al resto de selecciones involucradas a desplazarse mucho más de lo habitual para afrontar sus respectivos compromisos. En el caso particular de los de Luis de la Fuente, la cita mundialista les ha llevado a visitar dos países y cuatro sedes distintas: Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Dallas. De cara a la final, 'La Roja' acudirá a un nuevo destino.

Oyarzabal recibe las felicitaciones de sus compañeros tras marcar desde el punto de penalti / -

¿En qué estadio juega España contra Argentina la final del Mundial 2026?

Para enfrentarse a Argentina este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026, España se desplazará desde Dallas hasta Nueva Jersey, sede en la que hasta ahora no habían salido a escena.

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El MetLife Stadium en Nueva Jersey albergará la final del Mundial el próximo 19 de julio / EFE

El escenario designado para el desenlace de la presente edición de la cita mundialista es el Metlife Stadium, con capacidad para 82.500 espectadores y sede de dos equipos de la National Football League: los New York Giants y los New York Jets.