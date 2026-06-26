¿Dónde juega España contra Uruguay en el Mundial 2026? Estadio, sede y fecha del último partido de la fase de grupos

La selección española se encuentra a punto de salir a escena en el partido más importante del Mundial 2026. Disputados ya los dos primeros compromisos de la fase de grupos, 'La Roja' afronta esta madrugada un duelo trascendental en su futuro más inmediato en la competición mundialista, ya que marcará una posición más o menos favorable en el cuadro final de la competición.

Este trascendental partido contra Uruguay contará con la particularidad de disputarse en un escenario distinto al de los disputados contra Cabo Verde y Arabia Saudí. El hecho de tratarse de un Mundial acogido por tres países distintos ha obligado a las selecciones a desplazarse más de lo habitual, y la situación particular de los de Luis de la Fuente no es una excepción.

Los dos primeros partidos de la selección española en la fase de grupos tuvieron lugar en suelo norteamericano, dónde España estableció su cuartel de operaciones desde principios de junio. 'La Roja' se enfrentó el lunes 15 de junio ante Cabo Verde y el domingo 21 de junio contra Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, estadio vanguardista con capacidad para 71.000 espectadores. Sin embargo, tendrá que cambiar de país y de estadio para jugarse la primera posición del grupo H.

Fotografía del estadio Mercedes-Benz en Atlanta (EE.UU.) / Mercedes-Benz Stadium / EFE

¿En qué estadio juega España contra Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026?

Para enfrentarse a Uruguay en la madrugada del próximo sábado 27 de junio en el tercer y último partido del grupo H, España se desplazará hasta México, donde el Estadio Akron de Guadalajara apunta a ser el escenario en el que se resuelva la lucha por la primera posición. El moderno feudo del Chivas de Guadalajara cuenta con capacidad para 46.355 espectadores.

Noticias relacionadas

Fotografía aérea del estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco (México). / Francisco Guasco / EFE

Una vez disputados los tres partidos de la fase de grupos, siempre y cuando España consiga finalizar como primera, segunda o incluso tercera clasificada y acceda a las rondas eliminatorias, la posición dentro del cuadro determinará cuál será la siguiente sede en la que 'La Roja' vuelva a salir a escena