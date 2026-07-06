¿Dónde juega España contra Portugal en el Mundial 2026? Estadio, sede y fecha de los octavos de final

La selección española se prepara para afrontar su mayor desafío en lo Mundial 2026. Después de superar la fase de grupos como primera clasificada del grupo H e imponerse con contundencia ante Austria en la primera ronda eliminatoria, 'La Roja' miden sus fuerzas este lunes ante una de las grandes candidatas a conquistar el título continental. La ganadora de este duelo de titanes avanzará una casilla en el cuadro final de la competición para plantarse en la antepenúltima ronda del torneo, dónde se citarán con Bélgica o la anfitriona Estados Unidos.

La eliminatoria contra Portugal será el quinto partido de España en la presente edición de la Copa del Mundo y se disputará en la cuarta sede distinta. Al tratarse de un Mundial acogido por tres países distintos, las selecciones involucradas han tenido que desplazarse mucho más de lo habitual para disputar sus respectivos partidos, y la situación particular de los de Luis de la Fuente no es una excepción.

Los dos primeros partidos de la selección española en la fase de grupos tuvieron lugar en suelo norteamericano, dónde España estableció su cuartel de operaciones desde principios de junio. 'La Roja' se enfrentó el lunes 15 de junio ante Cabo Verde y el domingo 21 de junio contra Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, estadio vanguardista con capacidad para 71.000 espectadores.

El tercer y decisivo partido de la fase de grupos contra Uruguay tuvo lugar en el Estadio Akron de Guadalajara, feudo del Chivas con capacidad para 46.355 espectadores. Una vez alcanzada la fase eliminatoria, la selección española regresó a Estados Unidos para enfrentarse a Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles, feudo de dos franquicias de la NFL con capacidad para 70.000 espectadores que se puede llegar a ampliar hasta los 100.000.

Mikel Oyarzabal dedicándole su primer gol contra Austria a su futuro hijo / Archivo

¿En qué estadio juega España contra Portugal en los octavos de final del Mundial 2026?

Para enfrentarse a Portugal este lunes 6 de julio en los octavos de final del Mundial 2026, España permanecerá en Estados Unidos, pero cambiando Los Ángeles por Dallas. El escenario designado para uno de los choques más igualados de la presente edición de la cita mundialista es el At&T Stadium, con capacidad para 80.000 espectadores y potencial de ser ampliado hasta cerca de los 100.000.

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Una imagen del At&T Stadium, denominado Dallas Stadium durante el Mundial 2026 / attstadium.com

Una vez confirmada su presencia en la fase final y la posición que ocupa en el cuadro, España ya conoce todas las sedes a las que tendría que trasladarse en caso de ir superando eliminatorias. 'La Roja' repetiría tanto den Los Ángeles como en Dallas en cuartos y semifinales respectivamente, mientras que en una hipotética final debería trasladarse hasta Nueva Jersey.