¿Dónde juega España sus partidos del Mundial 2026? Estadios, sedes y fechas de la fase de grupos

España ya piensa en su estreno en el Mundial 2026. El pistoletazo de salida de la cita mundialista con el partido entre México y Sudáfrica activó la cuenta atrás del estreno de 'La Roja' ante Cabo Verde en el que será el primer paso en su camino hacia la segunda estrella.

El tan esperado debut no tendrá lugar hasta el lunes 15 de junio, pero la selección española ya lleva unos días concentrada en suelo estadounidense. La ciudad de Chattanooga, Tennessee, servirá como base de operaciones para los de Luis de la Fuente a lo largo de la fase de grupo, mientras que en una hipotética fase final les tocaría desplazarse a la ciudad en la que se desplace cada eliminatoria.

Al tratarse del Mundial más multitudinario de la historia y estar acogido por tres países, las selecciones participantes deban desplazarse más de lo habitual para disputar sus respectivos partidos. En el caso particular de la selección española, su andadura en la fase de grupos le llevará a visitar dos estadios en dos países diferentes.

El delantero de la selección española Lamine Yamal participa en el entrenamiento de la selección española / Ángel Martínez/RFEF / EFE

¿En qué estadios jugará España durante la fase de grupos del Mundial 2026?

Los dos primeros partidos de la fase de grupos, en los que la selección española debería dejar más que encarrilada su presencia en el cuadro final del torneo, tendrán lugar en suelo norteamericano. 'La Roja' se enfrentará el lunes 15 de junio ante Cabo Verde y el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, estadio vanguardista con capacidad para 71.000 espectadores.

Fotografía del estadio Mercedes-Benz en Atlanta (EE.UU.) / Mercedes-Benz Stadium / EFE

Para enfrentarse a Uruguay en la madrugada del próximo sábado 27 de junio en el tercer y último partido del grupo H, España se desplazará hasta México, donde el Estadio Akron de Guadalajara apunta a ser el escenario en el que se resuelva la lucha por la primera posición. El moderno feudo del Chivas de Guadalajara cuenta con capacidad para 46.355 espectadores.

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Fotografía aérea del estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco (México). / Francisco Guasco / EFE

Una vez disputados los tres partidos de la fase de grupos, siempre y cuando España consiga finalizar como primera, segunda o incluso tercera clasificada y acceda a las rondas eliminatorias, la posición dentro del cuadro determinará cuál será la siguiente sede en la que 'La Roja' salga a escena.