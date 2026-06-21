¿Dónde juega España en el Mundial 2026? Estadios, sedes y fechas de los partidos de la fase de grupos

La selección española está preparada para afrontar su próximo desafío en el Mundial 2026. Con la segunda jornada de la fase de grupos en marcha desde el pasado 18 de junio, 'La Roja' vuelve a salir a escena este domingo con el objetivo de revertir su mal inicio y poder reconducir el rumbo en su camino hacia la tan ansiada segunda estrella.

A pesar de salir a escena el pasado lunes 15 de junio, la selección española lleva desde principios de mes concentrada en suelo estadounidense. La ciudad de Chattanooga, Tennessee, servirá como base de operaciones para los de Luis de la Fuente a lo largo de la fase de grupos, mientras que en una hipotética fase final les tocaría desplazarse a la ciudad en la que se desplace cada eliminatoria.

Al tratarse del Mundial más multitudinario de la historia y estar acogido por tres países, las selecciones participantes deban desplazarse más de lo habitual para disputar sus respectivos partidos. En el caso particular de la selección española, su andadura en la fase de grupos le llevará a visitar dos estadios en dos países diferentes.

Gavi, durante el debut de España ante Cabo Verde / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿En qué estadios jugará España durante la fase de grupos del Mundial 2026?

Los dos primeros partidos de la selección española en la fase de grupos tendrán lugar en suelo norteamericano. 'La Roja' se enfrentó el lunes 15 de junio ante Cabo Verde y hoy domingo 21 de junio saldrá a escena contra Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, estadio vanguardista con capacidad para 71.000 espectadores.

Fotografía del estadio Mercedes-Benz en Atlanta (EE.UU.) / Mercedes-Benz Stadium / EFE

Para enfrentarse a Uruguay en la madrugada del próximo sábado 27 de junio en el tercer y último partido del grupo H, España se desplazará hasta México, donde el Estadio Akron de Guadalajara apunta a ser el escenario en el que se resuelva la lucha por la primera posición. El moderno feudo del Chivas de Guadalajara cuenta con capacidad para 46.355 espectadores.

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Fotografía aérea del estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco (México). / Francisco Guasco / EFE

Una vez disputados los tres partidos de la fase de grupos, siempre y cuando España consiga finalizar como primera, segunda o incluso tercera clasificada y acceda a las rondas eliminatorias, la posición dentro del cuadro determinará cuál será la siguiente sede en la que 'La Roja' salga a escena.