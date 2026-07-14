¿Dónde juega España contra Francia en el Mundial 2026? Estadio, sede y fecha de las semifinales

Llega la hora de la verdad para la selección española en el Mundial 2026. Una vez superadas con éxito las tres primeras eliminatorias, 'La Roja' se ha ganado el derecho a ocupar una plaza entre las cuatro mejores selecciones del torneo por primera vez desde 2010 y tercera en la historia, y el objetivo de disputar la gran final del próximo domingo 19 de julio ya se encuentra a apenas un paso.

Después de superar a una valiente Bélgica con Mikel Merino de nuevo como gran protagonista, España comienza a ver cada vez más real la posibilidad de volver a levantar la Copa del Mundo. El penúltimo obstáculo hacia la segunda estrella será, sin embargo, el más desafiante, pues la selección nacional deberá apear de la competición a la todopoderosa Francia. 'Les Bleus' llegan como grandes favoritos al título, pero los dos últimos cara a cara contra 'La Roja' en la Eurocopa y en la Nations League juegan en su contra.

A lo largo de los seis partidos disputados hasta la fecha, las consecuencias del Mundial más multitudinario de la historia han obligado tanto España como al resto de selecciones involucradas a desplazarse mucho más de lo habitual para afrontar sus respectivos compromisos. En el caso particular de los de Luis de la Fuente, la cita mundialista les ha llevado a visitar dos países y cuatro sedes distintas: Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Dallas.

Mikel Merino metió el 2-1 definitivo de España ante Bélgica. / Lavandeira. Jr / EFE

¿En qué estadio juega España contra Francia en cuartos de final del Mundial 2026?

Para enfrentarse a Francia este martes 14 de julio en las semifinales del Mundial 2026, España permanecerá en Estados Unidos, pero cambiando Los Ángeles por Dallas. El escenario designado para uno de los choques más igualados de la presente edición de la cita mundialista es el At&T Stadium, con capacidad para 80.000 espectadores y potencial de ser ampliado hasta cerca de los 100.000. Los de Luis de la Fuente guardan buen recuerdo de este estadio, en el que hace apenas una semanas superaron a Portugal en los octavos de final.

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Una imagen del At&T Stadium, denominado Dallas Stadium durante el Mundial 2026 / attstadium.com

En caso de superar el corte de las semifinales, España debería afrontar un nuevo desplazamiento, visitando por primera vez el MetLife Stadium de Nueva Jersey para enfrentarse a la ganadora del cruce entre Inglaterra y Argentina