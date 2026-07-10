¿Dónde juega España contra Bélgica en el Mundial 2026? Estadio, sede y fecha de los cuartos de final

La selección española se adentra de lleno en la fase más decisiva del Mundial 2026. Una vez superadas las dos primeras rondas eliminatorias, 'La Roja' se ha ganado una plaza entre las ocho mejores selecciones del torneo, y el objetivo de disputar la gran final del próximo domingo 19 de julio y de poder bordar la segunda estrella sobre su escudo.

Una vez superado el desafío frente a Portugal, una de las selecciones más temibles contra las que se podía cruzar, España se encuentra a apenas tres pasos de poder volver a levantar la Copa del Mundo. El próximo obstáculo entre la selección nacional y el objetivo del título será Bélgica, que viene de apear de la competición a la anfitriona Estados Unidos con una contundente goleada (1-4).

A lo largo del camino recorrido hasta la fecha, las consecuencias del Mundial más multitudinario de la historia han obligado tanto España como al resto de selecciones involucradas a desplazarse mucho más de lo habitual para afrontar sus respectivos compromisos. En el caso particular de los de Luis de la Fuente, la cita mundialista les ha llevado a visitar dos países y cuatro sedes distintas: Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Dallas.

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino / CHRISTOPHER NEUNDORF

¿En qué estadio juega España contra Bélgica en cuartos de final del Mundial 2026?

Para enfrentarse a Bélgica este viernes 10 de julio en cuartos de final del Mundial 2026, España permanecerá en Estados Unidos, pero cambiando Dallas por Los Ángeles. El escenario designado para la eliminatoria es el SoFi Stadium de Los Ángeles, feudo de dos franquicias de la NFL con capacidad para 70.000 espectadores que se puede llegar a ampliar hasta los 100.000. 'La Roja' guarda buen recuerdo de este estadio, en el que hace apenas una semana superó con contundencia a Austria (3-0) en dieciseisavos de final.

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SofiStadium de Los Ángeles / Twitter

En caso de superar el corte de los cuartos, España debería afrontar dos nuevos desplazamientos, regresando Dallas para enfrentarse a la ganadora de la eliminatoria entre Francia y Marruecos y visitando por primera vez Nueva Jersey en caso de alcanzar la ansiada final.