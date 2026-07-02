¿Dónde juega España contra Austria en el Mundial 2026? Estadio, sede y fecha de los dieciseisavos de final

La selección española se prepara para dar el primer paso en la fase final del Mundial 2026. Después de superar la fase de grupos como primera clasificada del grupo H, 'La Roja' afronta este jueves su primera eliminatoria en la cita mundialista con la ambición de avanzar una casilla en el cuadro final de la competición y cuajar una actuación convincente para intimidar a Portugal o a Croacia

La eliminatoria contra Austria será el cuarto partido de España en la presente edición de la Copa del Mundo y la tercera sede distinta. El hecho de tratarse de un Mundial acogido por tres países distintos ha obligado a las selecciones a desplazarse más de lo habitual, y la situación particular de los de Luis de la Fuente no es una excepción.

Los dos primeros partidos de la selección española en la fase de grupos tuvieron lugar en suelo norteamericano, dónde España estableció su cuartel de operaciones desde principios de junio. 'La Roja' se enfrentó el lunes 15 de junio ante Cabo Verde y el domingo 21 de junio contra Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, estadio vanguardista con capacidad para 71.000 espectadores. El tercer y decisivo partido contra Uruguay tuvo lugar en el Estadio Akron de Guadalajara, feudo del Chivas con capacidad para 46.355 espectadores.

Álex Baena celebrando el gol de la victoria ante Uruguay / Alex Cruz

¿En qué estadio juega España contra Austria en la fase de grupos del Mundial 2026?

Para enfrentarse a Austria el próximo jueves 2 de julio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, España regresará a Estados Unidos, donde el SoFi Stadium de Los Ángeles se erige como escenario en el que disputarán su primera eliminatoria. El imponente feudo de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, dos franquicias de la NFL, tiene capacidad para 70.000 espectadores que se puede llegar a ampliar hasta los 100.000.

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SofiStadium de Los Ángeles / Twitter

Una vez confirmada su presencia en la fase final y la posición que ocupa en el cuadro, España ya conoce todas las sedes a las que tendría que trasladarse en caso de ir superando eliminatorias. 'La Roja' jugaría en Dallas los octavos y las semifinales, volvería a Los Ángeles en cuartos y se desplazaría hasta Nueva Jersey en caso de ser uno de los finalistas.