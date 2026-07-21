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Don Benito nombra como Hijo Predilecto a Pedro Porro, su primer campeón mundial

El futbolista internacional Pedro Porro recibe la máxima distinción honorífica de su localidad natal tras proclamarse campeón del mundo con España

Pedro Porro durante las celebraciones por la conquista de la Copa del Mundo 2026 con España

Pedro Porro durante las celebraciones por la conquista de la Copa del Mundo 2026 con España / Europa Press

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EFE

Mérida

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Don Benito aprobó este martes por unanimidad iniciar el expediente para conceder al futbolista internacional Pedro Porro el título de Hijo Predilecto, máxima distinción honorífica de la ciudad, tras proclamarse campeón del mundo con la selección española.

La alcaldesa, Elisabeth Medina, explicó que la propuesta responde al reconocimiento de los vecinos hacia un deportista que ha llevado el nombre de Don Benito a la élite del fútbol internacional. El consistorio destaca una trayectoria construida sobre el esfuerzo, la constancia, la humildad y la superación, así como el vínculo que el jugador mantiene con su localidad natal.

Con el reciente título de España, Porro se ha convertido en el primer dombenitense campeón del mundo, un triunfo que miles de vecinos siguieron desde la ciudad. El Ayuntamiento recuerda que este reconocimiento se suma al Escudo de Oro de Don Benito que recibió en 2021 y al acuerdo plenario para que la Ciudad Deportiva municipal lleve su nombre.

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La apertura del expediente activa el procedimiento previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones antes de su resolución definitiva. Desde el 23 de julio y durante 30 días hábiles, vecinos, asociaciones, clubes, empresas y otras entidades podrán adherirse a la propuesta.

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