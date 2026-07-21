SELECCIÓN
Don Benito nombra como Hijo Predilecto a Pedro Porro, su primer campeón mundial
El futbolista internacional Pedro Porro recibe la máxima distinción honorífica de su localidad natal tras proclamarse campeón del mundo con España
EFE
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Don Benito aprobó este martes por unanimidad iniciar el expediente para conceder al futbolista internacional Pedro Porro el título de Hijo Predilecto, máxima distinción honorífica de la ciudad, tras proclamarse campeón del mundo con la selección española.
La alcaldesa, Elisabeth Medina, explicó que la propuesta responde al reconocimiento de los vecinos hacia un deportista que ha llevado el nombre de Don Benito a la élite del fútbol internacional. El consistorio destaca una trayectoria construida sobre el esfuerzo, la constancia, la humildad y la superación, así como el vínculo que el jugador mantiene con su localidad natal.
Con el reciente título de España, Porro se ha convertido en el primer dombenitense campeón del mundo, un triunfo que miles de vecinos siguieron desde la ciudad. El Ayuntamiento recuerda que este reconocimiento se suma al Escudo de Oro de Don Benito que recibió en 2021 y al acuerdo plenario para que la Ciudad Deportiva municipal lleve su nombre.
La apertura del expediente activa el procedimiento previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones antes de su resolución definitiva. Desde el 23 de julio y durante 30 días hábiles, vecinos, asociaciones, clubes, empresas y otras entidades podrán adherirse a la propuesta.
- Julián Álvarez estalla contra el Atlético de Madrid
- Puñetazo de Ayala a Dani Olmo tras la final del Mundial
- Cambio de planes con Rashford
- Pau Cubarsí (19 años): 'Mis padres han trabajado muy duro, son quienes me mantienen con los pies en el suelo. Cuando ves ese esfuerzo, se convierte en una referencia
- Resumen del España - Argentina: gol de Ferran Torres y highlights de la final del Mundial 2026
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La prensa mundial coincide: 'El fútbol ganó a la delincuencia argentina
- Laporta contesta a Gil Marín sobre Julián