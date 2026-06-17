El doble pivote trae de cabeza a España

Luis de la Fuente ha sido fiel en toda su etapa como seleccionador a la idea de tener un centro del campo robusto. El célebre doble pivote formado por Rodri y Fabián, con Pedri más avanzado. Una idea que contra equipos que defienden en bloque bajo se atasca de vez en cuando, como pasó con Cabo Verde.

De la Fuente solo rompió el sistema en los últimos compases frente a los caboverdianos con la entrada de Nico Williams por Rodri y el equipo se partió demasiado, pero quizá no le quede otra para intentar romper muros rivales.

España quiere ser sólida atrás, aunque ello repercute en el ataque. La posición de Pedri, en este sentido, es clave. El tinerfeño se encuentra más cómodo en la base la jugada que actuando entre líneas, donde siempre se encuentra rodeado de rivales.

El papel de Dani Olmo

Una fórmula de Rodri o Fabián junto a Pedri, permitiría la entrada de Dani Olmo y conseguir así un jugador más asociativo y de carácter ofensivo para encontrar más espacios.

Todo ello pasa también por la entrada de Lamine Yamal, quien debe ser titular frente a los árabes, viendo que su pierna izquierda respondió bien en los 20 minutos ante Cabo Verde. No es momento de guardar nada.

De la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal / Lavandeira jr / EFE

De jugar Lamine, España se vería beneficiada por contar con un futbolista con capacidad de desequilibrio como pocos hay en el mundo y que tiene buena conexión con los jugadores dinámicos del centro del campo, como podrían ser Pedri y Dani Olmo.

Ferran Torres, más centrado

También podría ser interesante la posición más centrada de Ferran Torres, quien tuvo las ocasiones más claras contra Cabo Verde, pese a que el larguero y el portero evitaron el tanto. Por la izquierda es donde existen más problemas ya que Nico Williams no está al cien por cien y la solución de Gavi no funcionó.

Este puesto estaba llamado a ser ocupado por el lesionado Fermín y De la Fuente debe encontrar una manera de solucionarla ya que Baena tampoco parece el hombre indicado.

Oyarzabal no tuvo su día ante Cabo Verde / AFP7 vía Europa Press

Oyarzabal es un futbolista que también puede desplazarse al costado para entrar más en contacto con el balón. Su desconexión como 9 frente a Cabo Verde fue brutal y, si el vasco está rodeado de contarios, podo puede hacer. No es un delantero centro a la vieja usanza, algo que no hay en esta selección ya que Borja Iglesias tampoco tiene este perfil.

En el banquillo hay otros dos jugadores eléctricos como Yéremy Pino o Vítor Muñoz, ya recuperado, que pueden aportar velocidad por los costados. La aportación de los laterales, especialmente de Cucurella, fue positiva el pasado lunes, aunque no suficiente.

El añorado Xabi Alonso-Busquets

En definitiva, Luis de la Fuente debe darle una vuelta a la situación para no ver comprometida la clasificación para la siguiente fase. El gol debe llegar y eso puede pasar por tomar más riesgos, aunque ello le lleve a desdibujar con su plan más tradicional de actuar con un doble pivote más fijo.

España fue campeona del mundo en 2010 con Busquets y Xabi Alonso, pero arriba se encontraban jugadores más letales que los actuales como David Villa o Fernando Torres. Incluso, Iniesta desde tres cuartos, Cesc Fàbregas o Pedro eran jugadores que rompían líneas y, por ello, Del Bosque podía permitirse el doble pivote.

La historia ahora es distinta y, como mínimo, frente a Arabia, un planteamiento más valiente podría ser la llave para que España lograr la primera victoria en el Mundial.