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En directo: sigue la celebración del Mundial de España, última hora y reacciones

La selección española aterriza en Madrid este lunes para celebrar la consecución de la segunda estrella

La selección española alza el título sobre el cielo de Nueva Jersey

La selección española alza el título sobre el cielo de Nueva Jersey / @SEFutbol

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Mario Roldán

Mario Roldán

La selección española celebra este lunes 20 de julio en Madrid la consecución de su segundo Mundial, después de derrotar por 1-0 en la final a Argentina. Sigue en directo en SPORT.es la última hora de las celebraciones de los campeones del mundo.

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