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En directo: sigue la celebración del Mundial de España, última hora y reacciones
La selección española aterriza en Madrid este lunes para celebrar la consecución de la segunda estrella
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La selección española celebra este lunes 20 de julio en Madrid la consecución de su segundo Mundial, después de derrotar por 1-0 en la final a Argentina. Sigue en directo en SPORT.es la última hora de las celebraciones de los campeones del mundo.
La selección española ya viaja rumbo a Madrid, donde aterrizará entre las 13:30 horas y las 14 horas.
¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos al directo de la celebración del Mundial de España!
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