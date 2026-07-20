En directo: sigue la celebración del Mundial de España, última hora y reacciones

La selección española celebra este lunes 20 de julio en Madrid la consecución de su segundo Mundial, después de derrotar por 1-0 en la final a Argentina. Sigue en directo en SPORT.es la última hora de las celebraciones de los campeones del mundo.

La selección española ya viaja rumbo a Madrid, donde aterrizará entre las 13:30 horas y las 14 horas.