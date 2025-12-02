¿Cuánto dinero gana España como campeona de la Nations League Femenina?

España ha vuelto a coronarse como campeona de la Nations League Femenina. 'La Roja' revalida el título conseguido en 2023 después de imponerse ante Alemania en la gran final.

La final del Riyadh Air Metropolitano terminó de confirmar un cambio de tendencia en el cara a cara histórico entre España y Alemania. A la selección nacional no se le había dado históricamente bien la selección teutona, pero la victoria de esta noche y la celebrada en semifinales de la Eurocopa 2025 comienzan a equilibrar la balanza.

Lejos de esta rivalidad, el triunfo en la final de la Nations League confirma a España como reina absoluta de la competición. 'La Roja' ha conquistado las dos únicas ediciones disputadas hasta la fecha, lo que le permite monopolizar el palmarés de la novedosa competición continental.

Más allá de la importancia de añadir un título más a unas cada vez más imponentes vitrinas, la selección española también celebra la consecución de un importante 'pellizco' económico. 'Pellizco' que, si bien es cierto que todavía está lejos de las cantidades que se manejan en categoría masculina, supone un incremento significativo respecto a la edición anterior.

¿Cómo se reparten los premios económicos de la Nations League Femenina?

Si bien es cierto que las cantidades oficiales todavía no han trascendido, se estima que España se embolsará una cantidad cercana a los 400.000 euros por conquistar la Nations League Femenina. Esta cifra triplica los 160.000 euros conseguidos en la edición anterior, indicativo de que se está siguiendo el camino correcto.

Respecto al resto de participantes de la fase final, Alemania se lleva la segunda mayor parte del pastel como subcampeona, ingresando una cantidad cercana a los 250.000 euros.