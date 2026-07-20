¿Cuánto dinero gana España como campeona del Mundial 2026? Así se reparte el premio entre la RFEF y los jugadores

España es la nueva campeona del Mundo. La victoria frente a Argentina en la final de la presente edición permite a 'La Roja' coserse una segunda sobre su escudo, además de recibir el mayor premio repartido a un campeón en la historia de la Copa del Mundo.

La ampliación en el elenco de participantes de 32 a 48 selecciones y la inclusión de una ronda adicional dan forma al Mundial más multitudinario de la historia en el que el prestigio no es lo único que había en juego. Para el estreno del nuevo formato de la competición, la FIFA ha destinado una bolsa económica sin precedentes que puede suponer una inyección importante para las selecciones que mejor rendimiento ofrezcan a lo largo del torneo.

El Mundial 2026 ha destinado un total de 761,7 millones de euros en concepto de premios, cifra que eleva de forma considerable el botín repartido en Qatar 2022. Cada una de las 48 selecciones participantes han recibido bonificaciones por su presencia en el torneo, aunque la mayor parte del pastel ha sido para las que más lejos han llegado en la fase final.

¿Cuánto dinero gana España como campeona del Mundial 2026?

La victoria frente a Argentina en la gran final se traduce en un ingreso de 43,7 millones de euros, cifra que se acerca a los 55 millones de euros una vez sumados los premios por participación y los gastos destinados a preparaciones previas. La albiceleste, por su parte, recibe 28,9 millones de euros como premio de consolación por su subcampeonato.

La cifra se reduce considerablemente en rondas anteriores, con Inglaterra recibiendo 25,4 millones por su tercer puesto y Francia 23,6 millones tras quedar cuarta. Así se reparten los premios en función de la ronda alcanzada.

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Campeón: 43,7 millones de euros

Subcampeón: 28,9 millones de euros

Tercer puesto: 25,4 millones de euros

Cuarto puesto: 23,6 millones de euros

Eliminados en cuartos de final (5.º al 8.º): 16,6 millones de euros cada selección

Eliminados en octavos de final (9.º al 16.º): 13,1 millones de euros cada selección

Eliminados en dieciseisavos de final (17.º al 32.º): 9,6 millones de euros cada selección

Eliminados en fase de grupos (33.º al 48.º): 7,9 millones de euros cada selección

El grueso del premio irá a parar a la RFEF, que se queda unos 35 millones de euros en sus arcas particulares, El resto se reparte equitativamente entre los 26 convocados, que perciben una cifra cercana a los 750 mil euros cada uno.