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Dinamarca - España: horario y dónde ver el Europeo sub-19 masculino 2026 gratis por TV y en directo

A qué hora juega la selección española contra Dinamarca y en qué canal de TV ver el Europeo sub-19 masculino en abierto desde España

España se enfrenta a Dinamarca este miércoles 1 de julio en la fase de grupos del Europeo sub-19

España se enfrenta a Dinamarca este miércoles 1 de julio en la fase de grupos del Europeo sub-19 / @SEFutbol

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

España se cita con Dinamarca este miércoles 1 de julio en el Central Park de Denbigh, Gales, para disputar el segundo de los tres partidos que componen la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino 2026. 'La Rojita', máxima ganadora histórica de la competición continental, afronta su siguiente compromiso con la firme intención de dar continuidad a su intimidante estreno para recuperar el trono perdido el año anterior.

Después de aplastar a la anfitriona Gales en el partido inaugural (0-7), la selección dirigida por Paco Gallardo ha comenzado de la mejor manera posible su camino hacia el décimo Europeo. Esta victoria inaugural otorga a España algo de margen en la carrera por los dos billetes que dan acceso a semifinales, que salvo giro de guion parecen reservados para 'La Rojita' y para Alemania.

El próximo rival de la selección española en la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino será Dinamarca, que viene de caer a manos de Alemania en el partido inaugural (4-3). Los nórdicos llegaron a ponerle las cosas difíciles a los teutones, pero el tanto de penalti de Stage terminó estableciendo una diferencia a su favor que no pudo ser remontada.

¿A qué hora juega España contra Dinamarca en el Europeo sub-19 masculino?

El partido entre España y Dinamarca, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino, se disputará este miércoles 1 de julio a las 19:00 horas (CEST).

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