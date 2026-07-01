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EUROPEO SUB-19

Dinamarca - España, en directo: partido de la fase de grupos del Europeo Sub-19, en vivo

Sigue el segundo partido de España (19h; Teledeporte) en la fase de grupos del Europeo Sub-19 contra Dinamarca

España se enfrenta a Dinamarca este miércoles 1 de julio en la fase de grupos del Europeo sub-19

España se enfrenta a Dinamarca este miércoles 1 de julio en la fase de grupos del Europeo sub-19 / @SEFutbol

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