En directo
EUROPEO SUB-19
Dinamarca - España, en directo: partido de la fase de grupos del Europeo Sub-19, en vivo
Sigue el segundo partido de España (19h; Teledeporte) en la fase de grupos del Europeo Sub-19 contra Dinamarca
Min.25 (0-0)
Gran jugada del lateral madridista Fortea que Bender frena con un rechace con la mano. Falta lateral que acaba con un chut inconsistente de Yáñez
Min.23 (0-0)
España empieza a carburar. Jugada muy bonita con combinaciones rápidas. Toca Aguado, centra Antañón y no puede rematar Hugo.
Min.19 (0-0)
Pase Hyseni al espacio peligroso. No llega Gothler, el delantero danés que ya ha fichado el Leganés.
Min.17 (0-0)
Llegada muy peligrosa de Dinamarca y España ha bloqueado el chut de los escandinavos. Partido igualado y abierto.
Min.12 (0-0)
Antañón perdona en un mano a mano claro con el portero. El pase largo excelente fue de Thiago.
Min.9 (0-0)
Primera ocasión del partido. Conducción y chut exterior de Thiago Pitarch.
Min.7 (0-0)
Dinamarca le va a poner muchas más dificultades que Gales.
Min.5 (0-0)
Hyseni ha superado de manera muy clara a Fortea. Jugada de gran clase del extremo danés.
Min.4 (0-0)
Domina la selección española ante un equipo danés que destaca por su poderío físico.
Min.2 (0-0)
Pase filtrado interesante de Salinas a Morante que envía un centro peligroso. Dominio de la rojita.
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