El dilema de De la Fuente con Morata

El Como de Cesc Fàbregas está impresionando en la Serie A italiana. El equipo se encuentra en la sexta posición, ocupando plaza europea, después de una goleada espectacular en el feudo del Torino (1-5). El Como no solo gana, sino que también practica un fútbol espectacular y tiene en Álvaro Morata como uno de sus artífices.

Morata ha jugado 12 partidos con el Como y todavía no ha visto portería, pero las sensaciones que deja en el campo son magníficas. El madrileño es consciente de que se está jugando el Mundial y que debe marcar goles, si bien su juego está resultando muy positivo para el colectivo. El Como está a solo tres puntos de posicionarse en zona de Champions League.

Morata fue un incordio para la defensa del Torino / Sport

De la Fuente lo tiene muy en cuenta porque es su capitán. Con España, Morata acumula 87 partidos internacionales en los que ha marcado 37 goles. El ariete está a un solo gol de atrapar a Fernando Torres y entrar en el podio de máximos goleadores históricos de la selección. David Villa, con 59, y Raúl González, con 44, aún lo superan, pero su rendimiento como internacional es indiscutible.

El seleccionador está muy tranquilo con Morata y convencido de que los goles acabarán llegando. De la Fuente se ha enfrentado en las últimas ventanas con el dilema de convocarlo o apostar por jugadores que tiene menos vistos, como Samu o Borja Iglesias en la posición de '9', de la que se ha apoderado Mikel Oyarzabal. Morata sí que estuvo en la ventana de septiembre y disfrutó de minutos frente a Turquía.

Confianza total de Cesc

El tiempo es el mejor aliado para el ex del Atlético de Madrid. La próxima convocatoria no será hasta marzo y si continúa al mismo nivel, es intocable en el once titular de Cesc Fàbregas, opta claramente a volver a la selección.

El Mundial ya calienta motores, con la celebración el próximo 5 de diciembre del sorteo en Washington (18.00 h). España ya sabrá el grupo de clasificación cuando el 27 de marzo dispute la Finalissima, con sede aún por decidir, pero todo apunta a que el España-Argentina, como campeones de Europa y de América, se disputará en Qatar. Un título más que el capitán espera levantar después de alzar la Eurocopa en verano del 2024.

Morata levantó la Eurocopa del 2024 como capitán de España / EFE

Sus teóricos competidores en el puesto, como han sido Samu y el Panda, tampoco han derribado la puerta y Morata se perfila la mejor opción para los partidos en los que España quiera jugar con un '9' de un estilo más tradicional.

Por ahora, De la Fuente se ha decantado por un jugador polivalente como Mikel Oyarzabal y también tiene muy presente la figura de Ferran Torres como delantero centro, aunque el barcelonista tiene un puesto seguro para la Copa del Mundo ya que puede adaptarse a cualquiera de las tres posiciones del ataque.

El Mundial se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. España es la selección número 1 del ranking mundial y con su fútbol espectacular se ha convertido en una de las grandes favoritas a luchar por el título.