Todos los detalles de la revolución de Luis De la Fuente: El once de España ante Arabia

Lamine se estrena como titular mientras que Ferran y Gavi se caen del once. Pedri vuelve a ser el organizador del equipo español. De la Fuente agita su equipo para encontrar soluciones.

En el primer partido del Mundial, Luis De la Fuente sorprendió con la inclusión de Gavi como extremo izquierdo y la presencia de Ferran Torres como '7'. El empate sin goles ante una selección tan modesta como la de Cabo Verde hacía presagiar que de la Fuente movería su once para lograr el triunfo ante Arabia Saudí.

Gavi quedó muy señalado y ante el escarnio de la prensa cercana al Real Madrid tenía todos los números para ser uno de los sacrificados.

Ferran Torres gozó de algunas oportunidades claras y su desacierto hacía pensar que también se podría caer del once. Lo que pocos esperaban es que Marcos Llorente y Fabián Ruiz perdieran su titularidad.

Gavi, durante el debut de España ante Cabo Verde / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La presencia de inicio de Lamine era muy esperada aunque había quién pensaba que Luis De la Fuente se podría esperar al descanso para disponer de un revulsivo de oro. Esta opción pasaría por no forzar más de la cuenta en lo físico teniendo en cuenta que se espera que Lamine sea determinante en las eliminatorias. Lo que es evidente es que Lamine no jugará los 90 minutos y más allá de la hora del partido será sustituido.

Poco se había hablado de la posibilidad de que Pedro Perro tuviera sus opciones de ganarle la titularidad a Llorente por lo que la banda derecha Porro-Lamine será totalmente novedosa.

En el debut se esperaba la presencia como titular de Álex Baena pero el mediapunta colchonero dispondrá de esta oportunidad ante Arabia. Entre él y el blaugrana Dani Olmo se repartirán las funciones de '10' y de extremo izquierdo. Todo apunta a que Olmo ejercerá de mediapunta y Baena jugará de falso '11'.

Dani Olmo, en las instalaciones de la Baylor School de Chattanooga / Pablo Garcia

Los cuatro cambios en el once son muy significativos pero seguramente el movimiento de más calado es el de Pedri. El de Tegueste retrasará su posición a la de interior bajo ayudando en la contrucción a Rodri. Pedri volverá por tanto a ejercer una función muy parecida a la que le otorga habitualmente Flick en el Barça.

Este es por lo tanto el once que luis De la Fuente ha seleccionado para ganar ante los saudís: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena y Oyarzabal.

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Los cuatro cambios en el once respecto al debut son Porro por Llorente, Olmo por Fabián, Baena por Gavi y Lamine por Ferran.