El detalle emocional que España ha colocado en su hotel de concentración

Alex Baena explicó en rueda de prensa que la selección española ha querido rendir un homenaje permanente a María Caamaño, la niña de 13 años que celebró con ellos la Eurocopa 2024 y que falleció este año a causa de un sarcoma de Ewing. Su fotografía preside ahora tanto el gimnasio como el hall del hotel donde se concentra el equipo.

Según detalló el jugador, la iniciativa se conoció también a través de las cuentas oficiales de la selección en redes sociales, donde se mostró la imagen de María instalada en los espacios comunes del equipo.

"Ha sido un detalle muy bonito"

El futbolista explicó la profunda conexión que varios jugadores mantenían con la joven y su familia. "Fue una sorpresa muy bonita. Hablo muchísimo con la familia y para gente como Ferran, Pedri y yo, que tenemos mucha relación con ellos, ha sido un detalle muy bonito", afirmó.

Baena subrayó que la presencia simbólica de María se ha convertido en un impulso emocional para el grupo. "La tenemos presente siempre que jugamos juntos y ojalá poder regalarle una bonita copa", concluyó.

Una niña muy unida al vestuario

María Caamaño, conocida como la "princesa futbolera guerrera", se ganó el cariño de los jugadores durante la pasada Eurocopa, donde celebró el título junto a ellos.

Su historia de lucha y su vínculo con la selección marcaron profundamente al equipo.