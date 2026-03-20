Desvelan la segunda equipación de España para el Mundial de 2026

La multinacional alemana Adidas ha presentado la nueva segunda equipación de la selección española para el Mundial 2026, en un lanzamiento global que incluye también las camisetas de visitante de sus 25 federaciones asociadas.

El diseño de España hace un guiño a la tradición literaria. La camiseta parte de un tono blanco roto que remite a las páginas de un libro y se complementa con un patrón gráfico en color pirita, inspirado en ilustraciones y manuscritos clásicos. A estos elementos se suman detalles en dorado y burdeos en mangas y cuello, mientras que en la parte posterior destaca la palabra “España”, con protagonismo de la letra Ñ como símbolo del idioma y la identidad cultural del país.

Tras filtrarse la chaqueta del himno de España para el Mundial 2026, hoy ha sido el turno de la segunda camiseta. Con esta propuesta, adidas refuerza su histórica relación tanto con el fútbol como con la selección española, apostando por una prenda que combina estética, simbolismo e innovación en el mayor escaparate del deporte mundial.

Además, el lanzamiento supone un hito para la marca: el regreso del icónico trébol —ubicado en el pecho— a una Copa del Mundo por primera vez en más de tres décadas, recuperando uno de sus emblemas más reconocibles.

Adidas, protagonista en el Mundial / Adids

Diseñada para el alto rendimiento

En el plano técnico, la equipación ha sido diseñada para el alto rendimiento. Incorpora tejidos avanzados como CLIMACOOL+, orientados a mejorar la transpiración y mantener a los jugadores secos en condiciones de calor extremo.

También incluye estructuras con elasticidad mecánica, mapeado corporal en 3D y tejido jacquard, que aportan ligereza y favorecen la libertad de movimiento. Las tradicionales tres bandas en los hombros, aplicadas con patrón de espiga, completan un diseño pensado para optimizar la ventilación.

El lanzamiento llega con la vista puesta en un Mundial que se celebrará en tres países y que marcará un nuevo capítulo tanto para la selección como para la marca alemana.

La colección completa reinterpreta elementos clásicos asociados a la Copa del Mundo, como líneas geométricas y formas estilizadas, desde una perspectiva contemporánea que busca conectar con los aficionados.