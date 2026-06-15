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Mundial 2026

Deschamps, seleccionador de Francia: "Si hay un favorito, sin duda es España"

El veterano técnico francés afronta este martes un complicado estreno en la Copa del Mundo 2026 con Senegal como rival

Las caras de la Selección con el himno eterno de España que ya arrasan en redes

Las caras de la Selección con el himno eterno de España que ya arrasan en redes

Las caras de la Selección con el himno eterno de España que ya arrasan en redes / TELEDEPORTE RTVE

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Cristina Moreno

Cristina Moreno

La potente selección francesa debuta este martes en el Mundial 2026 en un duelo de alto nivel contra la vigente campeona de África, Senegal (21.00 horas). Un debut que marcará ya la pauta y pondrá sobre la mesa las posibilidades de un combinado galo que se presenta en esta cita con el cartel de favorita colgando del pecho.

El veterano seleccionador francés, Didier Deschamps, consciente de la presión de la etiqueta, quiso desviar ese favoritismo de su equipo y apuntó a otra selección como la gran aspirante al título en esta edición de la Copa del Mundo.

"¿La presión de ser el favorito? Es muy amable de tu parte preguntarme eso siendo español", bromeó el seleccionador francés ante la pregunta de un periodista español en la rueda de prensa previa del Francia - Senegal, uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos. "Si hay un favorito por encima de todos, es España", aseguró Deschamps.

Deschamps, en la rueda de prensa

Deschamps, en la rueda de prensa / EFE

El seleccionador, desde 2012 en el banquillo de 'Les bleus', no descartó a los suyos, aunque recordó que todavía queda mucho camino por delante. "Por supuesto, Francia, al igual que otras seis o siete naciones, aspira legítimamente a ganar este título, pero, como siempre, el camino es largo y difícil", afirmó.

"Tenemos un gran potencial. Cuento con muchos jugadores de alta calidad, pero para algunos esta será su primer Mundial. No voy a considerar a la selección francesa más fuerte que las demás, pero la clara favorita es España, no me cabe duda", insistió.

Objetivo: empezar con una victoria

Para el seleccionador, el estreno contra Senegal es "un partido es muy importante porque es el primero. Pero no es decisivo. Lo ideal sería empezar con una victoria. Ese es el objetivo".

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Un reto complicado, en opinión de Deschamps que calificó a Senegal como "un rival de alto nivel. Es uno de los mejores equipos africanos y del mundo". "Sabemos lo que nos espera en este primer partido", aseguró.

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