Deschamps: "España es favorita"

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, valoró el partido ante España correspondiente a la semifinal del Mundial 2026. El técnico galo se puso la piel de cordero y afirmó que la selección española "es favorita" y le dedicó muchas flores al conjunto de Luis de la Fuente.

El técnico no quiso dar pistas sobre el once, si bien reconoció que "Tchouaméni no está al cien por cien", por lo que apunta al banquillo. De España dijo que "conocemos sus fortaleces, si bien nosotros tenemos nuestros puntos fuertes. Claro que hemos estudiado a Lamine Yamal, en los uno contra uno no será sencillo, pero para ellos tampoco lo será".

Del mayor desgaste por los viajes de España, Deschamps habló que "es un factor importante" y que la Roja "es la favorita, ha confirmado lo que es, no quiero poner presión a Luis y su equipo, la gente espera mucho de España, que sabe atacar y defender muy bien. Solo ha recibido un gol, puede ser un partido espectacular con dos equipos con muchas cualidades a nivel ofensivo. Pero también pensamos en defender bien. Será espectacular".

"La experiencia de los otros partidos ante España también cuenta y lo importante es la adaptación, ninguna preparación es mejor que la otra. Hay una uniformidad, es la tercera semifinal en la que competimos y trataré de evitar algunos errores tontos. El fútbol no es una ciencia exacta y hay mucha incertidumbre", declaró.

Deschamps habló maravillas de España como Lamine Yamal, pero "esperamos clasificarnos para la gran final". Y de Kylian Mbappé disipó cualquier duda de su estado físico. "Ha entrenado bien, pero tiene derecho a hacer alguna pausa en el entrenamiento".

Zaïre-Emery: "Somos un grupo de diferentes razas unido"

Por su parte, Warren Zaïre-Emery afirmó que "somos un equipo joven, pero también con jugadores experimentados y maduros". El futbolista destacó que "España tienen mucha calidad con el balón y nuestra selección es muy rápida".

De Mbappé comentó que "lo conocemos todos, es un jugador de élite y, en este tipo de escenarios, sabe desarrollarse bien. No quiere perder contra España y hará todo lo posible para ganar. El colectivo sabe bien el plan táctico y haremos todo lo posible por ganar".

Sobre las palabras de Mariano Rajoy, Zaïre-Emery dijo "no haber leído el artículo" y que "somos un grupo de diferentes razas unido y es lo único que importa".

"No hay un partido fácil, debemos desplegar un fútbol excelente y ambos equipos queremos mostrar un buen fútbol, será un gran partido", indicó.

En cuanto a Lamine Yamal dijo que "tiene unas enormes dotes futbolísticas, pero nosotros también tenemos cuatro delanteros extraordinarios y jugadores en el banquillo de gran calidad. Lo importante es el colectivo. Queremos centrarnos en nuestro fútbol". De Lamine añadió que "es un jugador rápido, capaz de regatear, pero antes de hablar de él, hay que hablar del colectivo, con jugadores de clase mundial, igual que nosotros. En las declaraciones prefiero no entrar".

Insistiendo en este punto, Zaïre-Emery indicó que "nosotros somos la selección francesa y no tememos a nadie. Son declaraciones que no sirven para nada. Lo importante es lo que ocurre en el campo, no en las redes sociales o en los medios".