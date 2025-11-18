Los descartes de España para jugar ante Turquía

El seleccionador español, Luis de la Fuente, disponía de 25 jugadores para afrontar el partido ante Turquía, por lo que debía descartar a dos futbolistas para inscribir a los 23 que la UEFA permite para los encuentros internacionales.

De la lista de 26 inicial ya se cayó Lamine Yamal, que fue sustituido por De Frutos, y finalmente la convocatoria se quedó en 25 jugadores por las moletias musculares del madridista Dean Huijsen.

De la Fuente debía descartar a dos futbolistas parea el duelo frente a los turcos y los elegidos esta vez han sido Jorge de Frutos y Alejandro Grimaldo.

La ausencia de De Frutos no es sorprendente ya que entró a última hora y España tiene una amplia nómina de delanteros tanto para jugar en las bandas como en el centro.

El caso de Grimaldo ha sorprendido más, pero cabe recordar que Luis de la Fuente siempre da prioridad a la salud de los futbolistas y si alguno está cargado o con algún problema físico, por ligero que sea, descansa.

El futbolista del Bayer Leverkusen ha sido descartado por molestias musculares para el duelo ante Turquía y a lo largo de esta mañana se le realizarán pruebas para dictaminar el alcance de la lesión.

Pese a que todavía se desconoce el tiempo de baja, los médicos de la 'Roja' ya se han puesto en contacto con el club alemán para hacerles saber la situación.

De esta manera, Cucurella se queda como el único lateral izquierdo nato en la plantilla de 23 jugadores y será uno de los pocos jugadores que repetirá en la alineación titular respecto al duelo frente a Georgia.

El jugador del Chelsea está en un estado de forma sensacional y De la Fuente aprovechará su fuelle para formar en el flanco izquierdo de la zaga.