Karanka, sobre la gestión con Lamine: "Hemos actuado con la máxima transparencia, colaboración y cuidado al jugador"

Aitor Karanka, Director de Desarrollo de España, ha comparecido esta tarde en una rueda de prensa para anunciar la renovación del patrocinio entre la selección española y la marca TCL. El vitoriano ha zanjado la polémica que rodea el 'Caso Lamine Yamal'. "Desde la Selección estamos en comunicación con los clubes, con el máximo cuidado al jugador y la máxima transparencia que se requiere en un sitio como este", apuntó Karanka, después de que el jugador del Barça se cayera de la convocatoria por un problema en el psoas.

Karanka también ha desvelado que ha conversado en varias ocasiones con Deco estas últimas semanas, con el que no tiene nada en contra. "He hablado mucho con Deco y no le he oído hablar sobre infiltraciones". Estas palabras concuerdan con las declaraciones que hizo ayer el Director Deportivo azulgrana, en una entrevista en el 'Tot Costa' de 'Catalunya Ràdio'. El portugués quitó importancia a la polémica entre Barça y RFEF y culpó al ajetreado calendario de la lesión de la estrella culé.

Además, Deco comprendió la postura de Luis de la Fuente de contar con el extremo catalán en la última ventana de selecciones, en el mes de septiembre. "Me pongo en la piel de los seleccionadores, que se juegan su cargo, y los entiendo. Quieren tener a los mejores para ganar y clasificarse”, esmentó el portugués.