Decisión tomada con Lamine Yamal

Lamine Yamal volvió a entrenarse este martes junto a Nico Williams y Víctor Muñoz en la Baylor School de Chattanooga. El azulgrana se ahorró la paliza del viaje a Puebla (México) para enfrentarse a Perú y trabajó con normalidad sobre los campos del colegio donde se ejercita España habitualmente.

Su progresión está siguiendo los plazos previstos. El optimismo es general, según pudo saber SPORT, pero ser irá con pies de plomo. El Barça puede estar tranquilo. No se pondrá en riesgo a Lamine, pero se le utilizará porque ya está recuperado de la lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Plan progresivo

Luis de la Fuente tiene tomada la decisión de que debute el lunes frente a Cabo Verde para disputar solo entre 15 y 20 minutos. Se trata de que adquiera ritmo de competición, aunque la dinámica de los partidos también marcarán los minutos definitivos que debe disputar.

Seguidamente, en el duelo frente a Arabia Saudí del 21 de junio ya incrementará la carga y está previsto que actúe un mínimo de media hora. Son dos partidos en los que el jugador se debe poner a tono para cuando llegue la hora de la verdad. El partido decisivo para el primer puesto del grupo será el 26 de junio frente a Uruguay en Guadalajara.

Estos mismos plazos servirían para Nico Williams o incluso Víctor Muñoz, aunque el osasunista tendrá un papel de acto secundario como revulsivo en esta cita norteamericana.

Olmo no se rinde

De esta manera, De la Fuente tendrá a todos los jugadores listos para el debut frente a Cabo Verde, tal y como quería, y la opción más probable es que repita el once que se enfrentó a Perú con la única duda de Dani Olmo por Baena.

El egarense ha llegado en muy buena forma a esta concentración y De la Fuente quiere que mantenga este nivel de confianza ya que es un jugador absolutamente determinante por su calidad. De todos modos, Baena se ha adueñado del sitio de Nico Williams por la banda izquierda y parece partir con ventaja.

En el resto del once se cerró el debate en la portería con la presencia de Unai Simón bajo palos. David Raya y Joan Garcia serán sus recambios para una Copa del Mundo con mucha competencia bajo palos.

La defensa estará compuesta por Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella, mientras que en el medio estarán Rodri, Fabián y Pedri. En ataque, además de la duda de Baena o Dani Olmo, Ferran Torres se moverá por la derecha y Oyarzabal por el medio.

El delantero centro de la Real Sociedad se encuentra en un estado de forma pletórico con 6 goles en los últimos 6 partidos que ha jugado con la selección. En total, en los últimos 11 partidos llega 13 goles y 6 asistencias.

Con estos registros, Oyarzabal se consolida en el Top 10 de máximos goleadores de la historia de la Roja con 25 goles, a un gol de Emilio Butragueño y a solo dos de Fernando Morientes. El 'txuri-urdin' está que se sale y De la Fuente quiere aprovecharlo al máximo.