La decisión de Pedro Porro, titular ante Austria: "Eligió el Girona antes que el Real Madrid"

La historia de Pedro Porro es de auténtico crecimiento personal. El lateral español, que actualmente es uno de los jugadores más importantes del Tottenham, ha tenido una trayectoria muy ámplia, pasando por distintos equipos antes de consolidarse en los 'Spurs'. Porro, además, ha sido convocado por Luis de la Fuente para la Copa del Mundo y este jueves ante Austria, disfrutará de su segunda titularidad.

El lateral español se verá las caras con Austria, un rival rocoso que corresponderá al encuentro de dieciseisavos, aunque España parte como la gran favorita. Luis de la Fuente ha ido probando entre Llorente y Porro, pero el del Tottenham es de carácter más ofensivo, algo que la selección necesitará ante los austríacos.

Una proyección exponencial

Pero su carrera como futbolista ha ido de menos a más. Para consolidarse en la selección ha tenido que pasar por un largo proceso y mucho trabajo individual. Nació el 13 de septiembre de 1999 en Don Benito, una ciudad de la provincia de Badajoz en Extremadura y su primer club fue el Gimnástico Don Benito, antes de saltar a la élite.

Cuando apenas era juvenil, lo llamó el Rayo Vallecano, aunque tras unos meses a un alto nivel, firmó por el Girona. Ese año, tenía una oferta del Real Madrid, pero eligió el Girona. "Un juvenil del Rayo prefiere fichar por el Girona que por el Madrid." Porro eligió el proyecto del Girona, con 17 años, y con él la posibilidad de jugar en la filial Peralada en Segunda B, por delante del Madrid.

El club catalán lo cedió al Peralada y después regresó durante una temporada. El Girona FC tuvo varios entrenadores a lo largo del año 2019 debido a un descenso de categoría y una reestructuración del equipo. Por ejemplo, Eusebio Sacristán comenzó el año 2019 y dirigió al equipo en la recta final de la temporada 2018-19, la cual terminó con el descenso del club a Segunda División. Porro se consolidó y dio el salto al City, aunque apenas no jugó.

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Tras un erasmus en el Sporting de Portugal y cesiones con el Tottenham, finalmente lo terminó de comprar en 2023 por una cifra altísima: 40 millones de euros. Ahora es uno de los laterales más prometedores del mundo, con tan solo 26 años.