La decisión que puede influir en la portería de la Selección

La portería de la Selección española genera muchos debates en cada una de las tertulias sobre la Roja. La irrupción de Joan García como uno de los mejores porteros de LaLiga, algo que se pudo ver en el Espanyol y que sigue demostrando en el FC Barcelona, mantiene la incógnita sobre la decisión que tomará Luis de la Fuente de cara al próximo Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina.

Son muchos los candidatos a ocupar la portería del combinado español, pero solo tres de ellos entrarán en la convocatoria para la cita mundialista y tan solo uno será titular. Unai Simón parte con clara ventaja, puesto que ha sido el meta de confianza de De la Fuente desde su llegada al cargo. Con él bajo palos, España llegó a dos finales de la Nations League (una la ganó) y conquistó la Eurocopa.

Por detrás aparecen los nombres de David Raya y Alex Remiro, guardametas convocados en los últimos parones internacionales y en las últimas grandes citas, el propio Joan García, que ha hecho méritos pero que todavía no ha debutado (podría hacerlo si finalmente se terminase disputando la Finalissima), y Robert Sánchez, quien fue de la confianza de Luis de la Fuente en su día pero que parece quedarse sin opciones al ser relegado a la suplencia en el Chelsea en la eliminatoria de Champions frente al PSG.

Jörgensen y un error que costó muy caro / EFE

Robert Sánchez ya no es el nº1

En ese sentido, desde Inglaterra informan que lo sucedido en el partido de ida de los octavos de final no es una decisión aislada. Según apunta Peter Schmeichel, Liam Rosenior habría descartado ya a Robert Sánchez como primer portero del Chelsea en una conversación previa a la Champions.

La leyenda del Manchester United, ahora como comentarista en CBS Sports, asegura que Filip Jörgensen es ahora la opción número uno para el técnico británico y no se espera que vuelva a cambiar su decisión, pese al descalabro del Chelsea frente al PSG en un partido en el que el ahora portero titular encajó cinco goles, siendo culpable directo del tercero de los parisinos tras un error en el pase que interceptó Barcola y que supuso el tanto de Vitinha.

Antes del encuentro, Schmeichel desveló que "también hay un cambio en la situación de la portería allí (en el Chelsea)”. “Robert Sánchez ha jugado la mayor parte de los partidos en los torneos de esta temporada, pero ahora le ha sustituido un danés, por cierto, llamado Jörgensen. Según mi información, Rosenior le ha dicho a Jorgensen que a partir de ahora él es su opción número uno", expuso el exguardameta.

Apuesta arriesgada

Se trata de una apuesta arriesgada del entrenador 'blue', puesto que Robert Sánchez había sido el portero titular durante prácticamente toda la temporada, hasta que el pasado 4 de marzo, en la vigesimonovena jornada de la Premier frente al Aston Vila, Rosenior decidió alinear a Jörgensen.

“Cada decisión es una decisión difícil. Este es el trabajo que estoy aquí para hacer. Para mí la posición de portero no es diferente a la de campo y veréis la decisión que tomo cuando salgan las plantillas del equipo", aseguró el técnico en la previa. Dejó caer el cambio y, finalmente, el exportero del Villarreal apareció en la hoja de alineaciones.

Robert Sánchez, guardameta español del Chelsea / CHELSEA

El meta danés tan solo ha disputado hasta el momento 10 partidos, cuatro de ellos en las copas de Inglaterra, tres en la Premier League (uno como suplente) y otros tantos en la Champions, contando el encuentro frente al PSG. Pero su actuación anoche dejó mucho que desear. Un 5-2 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones hace mucho daño, sobre todo a la figura del guardameta de 23 años, que falló después de que el Chelsea lograra empatar en hasta dos ocasiones.

Adiós a las opciones de la Roja

Sin embargo, las palabras de Peter Schmeichel en la previa del encuentro no permiten pensar en otro cambio, el enésimo, en la portería de cara a lo que resta de temporada, en una decisión que pone bajo presión a Liam Rosenior y que afecta también a la Selección española, pues Robert Sánchez había contado con la confianza de Luis de la Fuente en el pasado e incluso sonaba a principios de temporada como posible tercer portero de España tras una serie de grandes actuaciones que, por momentos, parecen esfumarse.

Preguntado por el error de su ahora portero de confianza, el técnico del Chelsea aseguró tras el partido que "lo primero, hay que reconocerle el mérito, fue levantar las manos en el vestuario". "Los errores ocurren, yo cometo errores. Todos cometemos errores. A veces son más costosos y dolorosos. Este es uno de esos momentos. Lo que tenemos que hacer por Rob, Filip y todos los jugadores es cuidarnos unos a otros. Esta es una gran prueba de carácter. Tenemos un partido crucial en dos días contra el Newcastle y necesitamos recuperarnos. Quiero ver la verdadera reacción, la resiliencia en el próximo partido", concluyó Rosenior.