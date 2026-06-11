El decimoséptimo Mundial de España: 67 partidos, 31 victorias y 108 goles

La selección española apura los últimos días para su decimoséptimo Mundial, el decimotercero consecutivo, con 67 partidos, 31 victorias, 17 empates, 19 derrotas, 108 goles a favor, 75 en contra y un único título, en Sudáfrica 2010, con el gol de Andrés Iniesta en la prórroga de la final contra Países Bajos en Johannesburgo.

Es el momento más importante de España en este torneo. El instante que lo acapara todo en su trayectoria. Un día único y un Mundial único en Sudáfrica 2010. También su única final de la historia en esta competición. Y también la única vez que fue más allá de los cuartos de final, un muro que sólo sorteó en aquella ocasión, con Vicente del Bosque al mando del equipo.

Iniesta, autor del gol en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 / EFE

España, ante su decimoséptimo Mundial

España inicia este lunes su decimoséptimo Mundial (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026); ha estado en todas las fases finales desde su ausencia en Alemania 1974, cuando no alcanzó la clasificación; encadena 13 consecutivas y sólo se ha quedado fuera de seis Copas del Mundo en su historia: Uruguay 1930, Francia 1938, Suiza 1954, Suecia 1958 y México 1970, además de 1974.

Su balance en todo ese trayecto es de 67 partidos, con 31 victorias (46,3 por ciento), 17 empates (25,4 por ciento) y 19 derrotas (28,3).

Villa, máximo goleador histórico de España en Mundiales

La selección ha marcado 108 goles, con David Villa como mayor exponente (es su máximo goleador total, con nueve tantos, y también registró la mejor marca en una sola edición de España, con las cinco dianas en Sudáfrica 2010, igualado con las cinco de Emilio Butragueño en México 1986).

Tras los nueve goles de Villa en tres ediciones diferentes (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), se sitúan Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Raúl González y Fernando Morientes, con cinco; Fernando Torres, Telmo Zarra, Estanislao Basora y Michel, con cuatro; y José Luis Pérez Caminero, Julio Salinas, Álvaro Morata y Diego Costa, con tres.

David Villa celebrando un gol con España / EFE

Un reparto goleador histórico y un balance defensivo desigual

En esa cuota de 108 goles de España ha habido 54 autores distintos. Del primero de Iraragorri de penalti, el 27 de mayo de 1934 en la victoria en la entonces ronda preliminar sobre Brasil por 3-1, hasta el último hasta ahora, conseguido por Morata en la derrota por 1-2 ante Japón del 1 de diciembre de 2022.

De sus 67 partidos sólo se quedó sin marcar gol en once de ellos, mientras que sostuvo su marco propio a cero hasta en 23 ocasiones (más de un tercio). España ha recibido 75 goles en contra, más de uno por encuentro de media, en este recorrido.

La trayectoria de España en los mundiales

De Italia 1934, cuando ya fue eliminado en los cuartos de final, hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde entra como aspirante al triunfo final, por más que no haya sobrepasado los octavos de final en ninguna de las dos últimas ediciones. Ni en Rusia 2018 ni en Catar 2022, apeada por Rusia y Marruecos, respectivamente, en sendas tandas de penaltis.

Uruguay 1930 NO PARTICIPÓ Italia 1934 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 4 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en cuartos. Máximo goleador español: Iraragorri (2). Francia 1938 NO PARTICIPÓ Brasil 1950 6 partidos, 3 victoria, 1 empate, 2 derrotas, 10 goles a favor y 12 en contra. Eliminada en la 2ª fase. Máximo goleador español: Basora (4). Suiza 1954 NO PARTICIPÓ. Suecia 1958 NO PARTICIPÓ. Chile 1962 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en 1ª fase. Máximos goleadores españoles: Peiró y Adelardo (1) Inglaterra 1966 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 1ª fase. Máximos goleadores españoles: Pirri, Sanchís, Amancio y Fuste (1). México 1970 NO PARTICIPÓ. Alemania 1974 NO PARTICIPÓ. Argentina 1978 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor y 2 en contra. Eliminada en 1ª fase. Máximos goleadores españoles: Dani y Asensi (1). España 1982 5 partidos, 1 victoria, 2 empates, 2 derotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 2ª fase. Máximos goleadores españoles: López Ufarte, Juanito, Zamora y Saura (1). México 1986 5 partidos, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, 11 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en cuartos. Máximo goleador español: Butragueño (5). Italia 1990 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota, 6 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos. Máximo goleador español: Míchel (4). Estados Unidos 1994 5 partidos, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, 10 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en cuartos. Máximo goleador español: Caminero (3). Francia 1998 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 8 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en 1ª fase. Máximo goleadores españoles: Hierro y Morientes (2). Corea y Japón 2002 5 partidos, 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, 10 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en cuartos. Máximo goleador español: Raúl González (3). Alemania 2006 4 partidos, 3 vitorias, 0 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos. Máximo goleador español: Villa (3). Sudáfrica 2010 7 partidos, 6 victorias, 0 empates, 1 derrota, 8 goles a favor y 2 en contra. Campeón. Máximo goleador español: Villa (5). Brasil 2014 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 7 en contra. Eliminada en 1ª fase. Máximos goleadores española: Xabi Alonso, Torres, Villa y Mata (1). Rusia 2018 4 partidos, 1 victoria, 3 empates, 0 derrotas, 7 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en octavos. Máximo goleador español: Diego Costa (3). Catar 2022 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en octavos. Máximo goleador español: Álvaro Morata (3). TOTAL 67 partidos, 31 victorias, 17 empates, 19 derrotas, 108 goles a favor y 75 en contra. Máximo goleador español total: David Villa (9).

Entre uno y otro momento, España cayó en la primera fase en Chile 1962, Inglaterra 1966, Argentina 1978, Francia 1998 y Brasil 2014; en la segunda en Brasil 1950 y España 1982; en octavos en Italia 1990 y Alemania 2006, además de Rusia 2018 y Catar 2022; y en cuartos en México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002, aparte del título en Sudáfrica 2010.