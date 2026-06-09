David Silva: “España está más que capacitada para ganar el Mundial”

El Museo Legends de LaLiga acogió este martes el acto de presentación de la alianza entre la competición y OSHEE, marca de hidratación deportiva, en un evento que contó con la presencia de dos campeones del mundo con la selección española: Jesús Navas y David Silva. Ambos comparecieron ante los medios a menos de una semana del debut de España en el Mundial y después de la cómoda victoria por 3-1 ante Perú esta madrugada en su último preparativo.

Jesús Navas, uno de los futbolistas más laureados con España / EFE

Aunque el evento giraba en torno a la importancia de la hidratación en el deporte de élite, las dos leyendas españolas centraron buena parte de sus intervenciones en el momento que atraviesa la selección. David Silva fue claro al valorar las opciones del equipo de Luis de la Fuente: “La selección está en un gran momento, está más que capacitada para ganar el Mundial”. El exfutbolista canario, una de las piezas de la España campeona en 2010, mostró su confianza en que el equipo pueda volver a tocar la gloria: “Esperemos que España traiga la Copa otra vez”.

Jesús Navas, con dos Eurocopas, un Mundial y una Nations League a sus espaldas, también transmitió optimismo, aunque con un mensaje de prudencia. “Hay que creer”, afirmó el sevillano, antes de recordar que “hay que tener los pies en el suelo” porque “un Mundial no es fácil”. Para el exjugador del Sevilla, el punto de partida invita a la ilusión: “Venimos de ganar la Eurocopa y toda la confianza está en los nuestros”.

La fuerza del grupo

Los dos campeones del mundo coincidieron en señalar que la clave de una competición así no está solo en el talento. Silva recordó que, en un torneo largo, la convivencia acaba siendo determinante: “Hay un buen ambiente, hay un buen grupo, y eso es fundamental para ganar una competición así”. Navas reforzó esa idea y comparó el momento actual con la etapa dorada de la selección: “Los éxitos de la selección vienen de formar un gran grupo”. Si España avanza hasta las rondas finales, el equipo convivirá durante más de un mes, un factor que ambos consideran decisivo.

Los jugadores de España celebrando el gol de Oyarzabal ante Perú / EFE

También hubo elogios para Luis de la Fuente. Navas, que conoce al seleccionador desde hace años, fue especialmente cercano al hablar de él: “Para mí es como un padre”. El palaciego recordó que De la Fuente ya le entrenó en categorías inferiores del Sevilla y que volvió a coincidir con él en la selección con 38 y 39 años. Más allá de lo táctico, destacó “el lado humano” del técnico y su capacidad para mirar “el aspecto humano de cada jugador”, algo que considera fundamental para construir una selección campeona.

Silva, por su parte, también bendijo el trabajo del seleccionador. Aunque no compartió vestuario con él como Navas, el canario aseguró que se percibe “muy buen ambiente” en el grupo y destacó que De la Fuente “sabe gestionar muy bien” y propone “un fútbol muy bonito y atractivo”. Para Silva, el técnico riojano es “el entrenador ideal para España”.

David Silva, durante el España-Marruecos del Mundial de Rusia 2018 / EFE

La experiencia de ambos también sirvió para lanzar un mensaje a los más jóvenes de la selección. Navas, que formó parte del grupo campeón de Europa en 2024 a una edad muy avanzada para el fútbol de élite, explicó que los veteranos tienen un papel importante dentro del vestuario. “Para mí defender a la selección es lo más grande”, aseguró. El sevillano recordó además el sacrificio que hizo en sus últimos años de carrera: “He estado cuatro años con la cadera fatal”, pero insistió en que vestir la camiseta de España compensa cualquier esfuerzo.

Un consejo para los debutante

Preguntados por los debutantes y los futbolistas más jóvenes que afrontarán su primer Mundial, tanto Navas como Silva coincidieron en que el mejor consejo es disfrutar de la experiencia y competir con naturalidad. “Disfrutar y dar el máximo”, resumió Navas, convencido de que los jóvenes ya están preparados para competir al más alto nivel. Silva añadió que representar a tu país en un Mundial es “lo más grande” y que los jugadores deben saltar al campo con la intención de “darlo todo”.

Víctor Muñoz celebra su gol a Serbia con la selección española. / Andreu Esteban / Efe

La exigencia del torneo también apareció en el análisis de los posibles rivales. Silva señaló a selecciones como Francia, Inglaterra, Alemania y Brasil entre las más fuertes, aunque advirtió que siempre puede aparecer alguna sorpresa. También mencionó a equipos como Senegal o Japón, a los que ve capaces de competir y complicar el camino de las favoritas.

El acto terminó volviendo al eje principal del evento: la hidratación y la preparación física. Tanto Navas como Silva reconocieron que las altas temperaturas, los desplazamientos y la exigencia del calendario serán factores importantes durante el Mundial. Navas destacó que España cuenta con “una preparación increíble para jugar en todo tipo de campos y temperaturas”, mientras que Silva recordó que hay muchos profesionales detrás encargados de que los jugadores estén “bien hidratados y bien alimentados”.

LALIGA X OSHEE / LALIGA

En ese contexto, la alianza entre LALIGA y OSHEE refuerza un mensaje cada vez más presente en el fútbol actual: el rendimiento no depende solo del talento, sino también de los pequeños detalles invisibles. Y entre ellos, la hidratación aparece como un factor clave para mantener la frescura física y mental en los momentos decisivos. Porque, como dejaron claro dos campeones del mundo, para ganar un Mundial hace falta fútbol, grupo, confianza y una preparación a la altura del desafío.