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MUNDIAL 2026

David Sánchez no duda con su intocable: "Es el mejor futbolista de la selección, siempre"

El debate sobre el once de España reabre la discusión sobre el papel de Dani Olmo en el equipo de Luis de la Fuente

David Sánchez no duda con su intocable: &quot;Es el mejor futbolista de la selección, siempre&quot;

David Sánchez no duda con su intocable: "Es el mejor futbolista de la selección, siempre" / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

El posible once de la Selección Española para el duelo de semifinales del Mundial contra Francia ha desatado un intenso debate en las últimas horas.

En El Partidazo de COPE, dirigido por Juanma Castaño, se ha valorado la opción de que Luis de la Fuente apueste por un centro del campo formado por Pedri y Fabián Ruiz, una combinación que modificaría el equilibrio habitual del equipo y obligaría a tomar decisiones relevantes en la zona ofensiva.

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Pedri of Spain (L) comes in for Fabian Ruiz of Spain during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

Pedri y Fabián Ruiz en el España-Bélgica de cuartos de final / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Entre los nombres señalados como posibles damnificados aparece Dani Olmo, cuya presencia en el once ha sido objeto de discusión entre los tertulianos del programa.

La figura de Dani Olmo, en el punto de mira

La hipótesis de un once sin Olmo ha generado una reacción inmediata por parte del colaborador David Sánchez, que ha defendido con firmeza la importancia del futbolista en el esquema de la selección. Para el periodista, la idea de prescindir del atacante es directamente inconcebible.

Sánchez ha subrayado que Olmo aporta una combinación diferencial de talento, inteligencia táctica y capacidad para desequilibrar entre líneas. Su lectura del juego, su movilidad y su influencia en la creación ofensiva lo convierten, según el tertuliano, en un jugador imprescindible en partidos de máxima exigencia.

Dani Olmo of Spain drives the ball during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. AFP7 09/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Dani Olmo en el España-Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Mejor futbolista de la selección, siempre"

La postura de David Sánchez ha sido rotunda. En antena, ha afirmado que Dani Olmo es el "mejor futbolista de la selección, siempre", una declaración que cierra cualquier debate sobre su titularidad y lo sitúa como pieza intocable en los planes de Luis de la Fuente.

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Con este mensaje, el colaborador reafirma su convicción de que Olmo debe ser un fijo en el once inicial, independientemente de los ajustes tácticos o de las alternativas que se planteen en el centro del campo.

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