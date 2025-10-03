David Gordo, sobre Marc Bernal: "Va a disfrutar de muchos minutos en la absoluta"

David Gordo presentó este viernes la lista de 23 convocados para los partidos de este mes de octubre frente a Noruega y Finlandia. Entre las nueve novedades con respecto a la lista de septiembre destaca la de Marc Bernal, convocado por primera vez con la Sub-21 tras un breve paso por España Sub-17 antes de su grave lesión.

Sobre el futbolista azulgrana y otras cuestiones se pronunció el seleccionador de la Rojita, que debutó en el cargo como sucesor de Santi Denia con dos victorias en septiembre contra Chipre (3-0) y Kosovo (1-3).

Preguntado por la dificultad de confeccionar una lista condicionada por la disputa del Mundial Sub-20, David Gordo aseguró que "solo es una señal de que se ha hecho un gran trabajo". "No es una complicación, jugar un Mundial Sub-20 es señal de que se ha hecho un gran trabajo. Estamos encantados de tener que trabajar y seguir viendo muchos jugadores para realizar las dos convocatorias. Estamos encantados con la convocatoria que tenemos y también de que muchos estén disputando el Mundial, que les ayudará a seguir creciendo y mejorando", explicó.

Gonzalo y Marc Guiu

Sobre el madridista Gonzalo García, el seleccionador aseguró que "es un futbolista del que, como todos los demás de la lista, la absoluta está muy pendiente, De la Fuente y todo el cuerpo técnico. Es susceptible de ser convocado en todo momento tanto por la absoluta como por la Sub-21".

Una de las novedades en la lista es la del exazulgrana Marc Guiu, que no cuenta con minutos en el Chelsea. "Ha vivido una vorágine de movimientos en un periodo de tiempo muy corto. Es muy importante para nosotros, con recorrido en todas las categorías inferiores. Ojalá jugase más minutos en el Chelsea, pero lo que queremos nosotros es que venga con ganas y con hambre", dijo al respecto.

Elogios a Marc Bernal

Finalmente, fue cuestionado sobre Marc Bernal. "Marc es un futbolista que conocemos muy bien, ha estado en categorías más jóvenes de la selección. Es muy importante para nosotros", comenzó diciendo. "Queremos verle en esta concentración, que dispute minutos que le irán muy bien y ayudará a que el equipo sea competitivo. Es muy buena noticia para ambas partes que esté aquí, tanto para nosotros como para él, estamos muy contentos de poder contar con Bernal", añadió el seleccionador.

Pero David Gordo no se quedó ahí y elogió al mediocentro del FC Barcelona: "Es un jugador importante para nosotros y lo seguirá siendo. Si trabaja como ha venido trabajando, con esa implicación, tendrá seguro un recorrido largo en el fútbol profesional".

"Si su nivel es el que debe ser, va a disfrutar de muchos minutos en la selección absoluta. Es un momento para que dé pasos adelante y siga trabajando, nosotros le apoyaremos desde la RFEF, apostamos por jugadores con recorrido para nosotros", sentenció David Gordo.