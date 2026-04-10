David de Gea se moja sobre la portería de la selección: "También merece crédito"

El debate sobre la portería de la selección española se alargará durante lo que resta de temporada. La decisión de Luis de la Fuente de llevarse cuatro porteros en la pasada convocatoria, la última antes del Mundial, genera todo tipo de dudas sobre los tres guardametas que entrarán en la lista definitiva de cara al la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión es únicamente del seleccionador, pero muchas voces autorizadas han aconsejado en los últimos meses a De la Fuente. Y el último en pronunciarse fue David de Gea, internacional con la Roja en dos Mundiales y en dos Eurocopas, una de ellas la del año 2016, en la que fue titular contra todo pronóstico por delante de un Iker Casillas que hasta entonces había sido indiscutible para Vicente del Bosque.

El que fuera guardameta del Atlético y del Manchester United, ahora en la Fiorentina, aseguró este jueves que el foco de David Raya es menor que el de los otros tres porteros por jugar en la Premier League: "Seguramente Raya tenga menos foco. Ahora la Premier League se ve un poco más, pero antes solo se veía LaLiga española y la Premier no la veía nadie".

Fuera de España "merecen crédito"

"Hay gente que lo está haciendo muy bien fuera de España que también merece crédito. Jugar en Inglaterra de portero es muy complicado, y en un equipo grande, más", añadió De Gea sobre el futbolista del Arsenal en declaraciones a EFE, tras la derrota de la Fiorentina en la Conference League frente al Crystal Palace inglés.

Pero eso "no quita que", según él, "los demás porteros en España no lo estén haciendo muy bien". Es el caso de Unai Simón, Álex Remiro y Joan García: "Si todos siguen a este nivel son decisiones que tiene que tomar el entrenador y estoy seguro que mirará por el bien del equipo".

Mientras tanto, el portero titular para De la Fuente sigue siendo de momento Unai Simón, que disputó los 90 minutos en el amistoso frente a Serbia en La Cerámica. El seleccionador, eso sí, se decantó en el segundo encuentro por darle 45 minutos tanto a David Raya como a Joan García. Álex Remiro finalizó el parón sin minutos.

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Las dudas del seleccionador y todos los debates generados en España entorno a la portería de la Roja remarcan el potencial del fútbol nacional en esa posición. Y así lo recuerda De Gea: "El que decide es el míster. El equipo está yendo de maravilla y son decisiones complicadas porque hay porteros de mucho nivel. En España siempre los ha habido y lo que decida estará muy bien".