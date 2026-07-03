David Aznar y el último baile de una generación: “No venimos a ganar este torneo, lo venimos a ganar juntas”

La selección española femenina sub-19 afronta mañana el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa ante Austria, con la clasificación para las semifinales prácticamente en la palma de la mano. En ese contexto de máxima ilusión, el seleccionador David Aznar insiste en que el gran objetivo de este grupo va mucho más allá del resultado. “No venimos a ganar este torneo, lo venimos a ganar juntas”, resume. Una frase que define tanto la filosofía con la que afronta el campeonato como la manera en la que entiende el fútbol.

David Aznar, en una imagen con la sub'19 / RFEF

Para muchas de las 21 futbolistas que estos días disputan la Eurocopa sub-19 con España, el torneo supone mucho más que la posibilidad de levantar un título. Será, probablemente, la última vez que compartan un vestuario en las categorías inferiores de la selección. Después llegararán nuevos retos: algunas darán el salto a la absoluta, otras seguirán coincidiendo en sus clubes y otras tomarán caminos diferentes. David Aznar es plenamente consciente de ello y ha convertido esa circunstancia en la identidad de su equipo.

Lejos de centrar el discurso en la presión por conquistar un nuevo título para España, Aznar insiste en que el verdadero objetivo es que el grupo disfrute de una experiencia irrepetible. Para él, el éxito no empieza en el resultado, sino en el camino recorrido. Más allá del talento individual, considera que la mayor fortaleza de esta generación reside en el vínculo que ha construido durante años en las categorías inferiores de la Federación.

“Es como nuestro último baile. Lo queremos vivir hasta el final y queremos que sea lo más bonito posible”, explica. Muchas de las futbolistas llevan varias temporadas compartiendo concentraciones y torneos internacionales. Esa continuidad permite que el proceso de adaptación sea mucho más sencillo que en otras selecciones. Cuando llegan a una fase final ya existe un conocimiento mutuo que facilita tanto la convivencia como el juego.

“Yo tengo la suerte de estar al final de la pirámide. Estas jugadoras vienen con un gran trabajo hecho en las categorías inferiores de la Federación y llevan ya varios torneos jugando juntas”. A esa experiencia colectiva se suma un nivel futbolístico que el técnico considera excepcional. Proceden de clubes diferentes, con modelos de juego distintos, pero todas poseen una riqueza táctica que facilita cualquier ajuste en muy poco tiempo. “El talento, cuando se junta, suele funcionar bien”.

Una filosofía que viene de lejos

Aunque hoy habla desde el banquillo de la selección española, la importancia que Aznar concede al grupo se fue construyendo mucho antes. Tras una larga trayectoria en el fútbol masculino, decidió aceptar la propuesta del Club Deportivo Tacón, un proyecto que acabaría convirtiéndose en el Real Madrid Femenino.

David Aznar, en una imagen de archivo / RFEF

Después años trabajando en el fútbol femenino, Aznar considera que el crecimiento experimentado por la competición española ha sido enorme. A su juicio, el gran punto de inflexión llegó con la profesionalización de las futbolistas gracias al convenio colectivo, un paso que permitió elevar el nivel de preparación y acercar la Liga F a las exigencias del alto rendimiento.

Sin embargo, cree que el siguiente salto ya no depende únicamente de lo que ocurra sobre el césped “Nos está costando generar visibilidad y, sobre todo, consolidar una masa social que nos permita mantener estos niveles”.

El seleccionador observa además otra preocupación: la capacidad económica de otros campeonatos para atraer a muchas de las mejores jugadoras españolas. “Estamos teniendo una fuga importante de talento. Tenemos jugadoras suficientes para seguir creciendo, pero necesitamos ser capaces de retenerlas”.

Para conseguirlo, considera imprescindible que todos los actores continúen remando en la misma dirección. Los clubes deben seguir fortaleciendo sus estructuras, las instituciones mantener la apuesta por el desarrollo del fútbol femenino y los medios de comunicación continuar ofreciendo visibilidad a una competición que hace apenas unos años apenas tenía presencia.

“Si no se ve fútbol femenino en televisión, no se puede leer sobre él y no existe un seguimiento constante, las niñas no tienen referentes. Así es muy difícil que siga creciendo”, asegura. Aznar también lamenta que todavía existan comparaciones constantes con el fútbol masculino, una idea que rechaza de plano. “El mayor error es compararlo con el fútbol masculino. Cada uno tiene su historia, su recorrido y sus tiempos de crecimiento. No son iguales”, advierte.

No normalizar el éxito

España vuelve a afrontar una gran competición con la etiqueta de favorita. Lejos de asumirla como una obligación, Aznar prefiere interpretarla como el resultado del trabajo realizado durante años por clubes y Federación. Por eso insiste en que el éxito no puede convertirse en rutina.

“No podemos normalizar el éxito. Parece que es normal que España llegue siempre como favorita, pero eso es consecuencia de muchas cosas que se han hecho bien durante años”. El seleccionador evita hablar de presión. Prefiere hacerlo de privilegio. El privilegio de volver a competir entre las mejores selecciones de Europa y de hacerlo con un grupo que ha crecido unido durante varias temporadas.

Cuando termine la Eurocopa, aquellas 21 futbolistas emprenderán caminos distintos. Algunas volverán a encontrarse en la selección absoluta, otras compartirán vestuario en sus clubes y otras quizá no vuelvan a coincidir nunca más. Por eso Aznar quiere que recuerden este campeonato por algo que vaya más allá del resultado.

Porque los títulos pasan. Los grupos, cuando de verdad funcionan, permanecen en la memoria. Y ese es, precisamente, el mensaje que ha acompañado a España desde el primer día de concentración. “No venimos a ganar este torneo, lo venimos a ganar juntas”.