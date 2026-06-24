Los datos que pueden volver más 'Loco' a Bielsa y que invitan al optimismo de España en el Mundial 2026

La selección española ultima este miércoles su preparación del decisivo partido de la tercera jornada de la fase previa frente a Uruguay en Guadalajara (sábado, 2.00 horas CET) con prudencia pero con confianza, amparada en su buena actuación contra Arabia Saudí (4-0), en la progresiva mejora física de sus jugadores que salen de lesiones que interrumpieron su temporada futbolística (Lamine, Merino, Rodri, Fabián, Nico...) y en unas sensaciones que coinciden con las excelentes estadísticas que arrojan sus actuaciones y que periódicamente va publicando la FIFA.

Es bien sabido que hasta hace poco tiempo existía la realidad, la mentira y después estaban las estadísticas. Ahora todo se cuestiona y opina, cincluso los hechos; y los datos se leen en función de los intereses de cada momento.

Sin embargo, Luis de la Fuente y su staff técnico pueden mantenerse firmes en sus últimas decisiones después de que los retoques tácticos hayan devuelto a España a su mejor versión cuando deberá abordar un partido trascendental de cara a su futuro en el Mundial 2026. Vencer al conjunto charrúa le aseguraría la primera plaza del grupo H y, muy probablemente, olvidarse por ahora de la Argentina de Leo Messi.

España, cifras de favorita

Después del disgusto que supuso el empate sin goles contra cabo Verde (0-0), España ha recuperado su caché entre las selecciones favoritas y presenta unas estadísticas de récord en muchas facetas del juego que ha recopilado la agencia Efe.

La primera es que la Roja es junto a Argentina, México y Ghana uno de los cuatro equipos que todavía no ha encajado goles en contra. Unai Simón únicamente ha tenido que emplearse a fondo en tres ocasiones, mientras que el argentino Dibu Martínez solo ha intervenido en una ocasión contra Argelia (3-0) y Austria (2-0). El mexicano Raúl Rangel intervino cuatro con México entre el 2-0 a Sudáfrica y el 1-0 a Corea del Sur; y el más exigido fue el ghanés Benjamín Asare, con siete paradas frente a Panamá (0-1) e Inglaterra (0-0).

España también se impone en las estadísticas creativas, no en vano cuenta con una espectacular nómina de centrocampista como Pedri, Rodri, Fabián, Dani Olmo... Es la que más pases ha completado, hasta 1.554. Completan el podio Portugal, que completó 1.443 ocasiones frente a RD Congo (1-1) y Uzbekistán (5-0). Aunque, como ya decíamos, las estadísticas tienen muchas lecturas y solo tienen sentido si se complementan entre sí, porque la tercera en esta faceta es Turquía... Aunque Arda Güler y sus compañeros se repartieron 1.388 pases, ya están eliminados...

La calidad tiene nombres y apellidos

Y en este sentido, el conjunto español vuelve a lograr otro dato que confirma la eficacia de su fútbol de asociación y toque, porque además de ser la que más pases completa también es la más precisa, con un 93 por ciento de acierto. Repiten en el podio imaginario portugueses y turcos con un 91 por ciento, seguidos de Alemania, Argentina, Inglaterra y Francia con un 90 por ciento de eficacia distribuidora. La última de las 48 participantes es Paraguay, cuyos jugadores nada más que han completado un 67 por ciento de los pases intentados.

La calidad de España y Portugal se puede personificar en dos de sus constructores de juego: el capitán de la Roja Rodri (243) y Vitinha (226) son los que más pases completaron; pero una vez más queda en evidencia la capacidad creativa del conjunto de De la Fuente pues su tándem de centrales formado por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte (199) ocupan la tercera plaza.

Otro factor que indica la incidencia de estos dos directores de juego es que el jugador español del Manchester City (505 veces) y el portugués del PSG (464) son los futbolistas que más veces han intervenido en el juego durante los partidos de sus selecciones.

Datos para Marcelo Bielsa

Hay otros datos más específicos que se pueden volver espesos para un aficionado de a pie, pero que un estudioso como Marcelo Bielsa, el seleccionador de Uruguay, estará desmenuzando para intentar frenar a España. Por ejemplo, es la selección con más grado de acierto en la ruptura entre líneas, con un 75 por ciento, y la segunda que más lo intenta, con 61 ocasiones, por detrás de Estados Unidos, con 65. Además, es el segundo equipo con mayor posesión de balón, con el 64 por ciento, solo un punto por debajo de la líder Holanda (65).

La catarata de cifras favorables para Lamine Yamal y sus compañeros es casi interminable. Es la que más desmarques propone para recibir el balón, (1.179) y la que más lo hace a la espalda de la defensa (384); además, es la que más lo intenta por dentro de las líneas rivales (705), y es la tercera por el exterior, con 464 desmarques. Muchos de ellos, seguro que a cargo de Lamine pese a que por ahora, el genio de Rocafonda ha disputado poco más de 60 minutos...

También en la faceta atacanta España es la segunda más rematadora de todas las competidoras en el Mundial con 49 disparos, por los 62 de la líder, Turquía. Los otomanos dispararon con pólvora pues junto a Panamá, Ecuador y Haití es una de las cuatro que no se ha estrenado en esta faceta.

Aunque está por debajo en las expectativas de gol esperadas (5,46), es la tercera más rápida a la hora de presionar y recuperar el balón y la cuarta en velocidad media (6,33 kilómetros por hora). ünicamente se queda un poco atrás -novena- en cuanto a kilómetros globales recorridos (230, 996).

Nombres de locura

Los datos recopilados en los informes de la FIFA y Efe reportan los 202 minutos de juego de Laporte, Cubarsí, Cucurella y Unai Simón (pleno); los 22,6 kilómetros recorridos por Rodri; los 7,36 km/hora de velocidad media de Pedri; los dos goles de Oyarzabal; los 10 remates del propio Mikel; Las asistencias que han repartido Laporte, Dani Olmo y Oyarzabal; los 13 centros de Lamine y Pedri; las 29 pérdidas de balón forzadas por Pedri; los 243 pase de Rodri y el 99% de precisión de Cubarsí... Lo dicho, una catarata de datos que pueden hacer que a raíz de este España-Uruguay Marcelo Bilesa pueda hacer honor (aún más) a su apodo de 'Loco' si es capaz de poner en orden tantos números, conceptos y nombres