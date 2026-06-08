SELECCIÓN
Dani Olmo: el '10' de Luis de la Fuente cumplirá los 50 en el España-Perú
El futbolista del Barça alcanza la media centena de internacionalidades con la ilusión de ser una de las estrellas de la Roja del Mundial 2026
España cuenta los días para debutar en el Mundial, pero antes tiene por delante el último partido de preparación contra Perú este martes a las 4 horas en Puebla (México). El encuentro, que servirá para ver a los más habituales sobre el terreno de juego tras las probaturas en Riazor, será muy especial para Dani Olmo, que alcanzará las 50 internacionalidades con la 'Roja'.
El futbolista del Barça, que apunta ser relevante en el Mundial por la baja de Fermín y los problemas físicos que han impedido a Merino llegar a su mejor nivel, suma 12 goles y 9 asistencias en los 49 partidos que ha disputado hasta ahora con el combinado nacional.
Asimismo, es uno de los internacionales que ya tiene bagaje previo en las Copas del Mundo, pues fue titular en los cuatro choques en Catar a las órdenes de Luis Enrique, en los que anotó un tanto y repartió otro, ambos en el debut frente a Costa Rica. Precisamente, esa diana ante los ticos supuso el gol número 100 de España en los Mundiales.
Máximo asistente histórico de España en la Eurocopa
Aun así, donde más ha rendido el egarense con la Selección es en la Eurocopa. En 2021, sin ser titular indiscutible, repartió tres pases de gol, dos de ellos claves en la victoria en la prórroga contra Croacia en octavos de final. Tres años después, en 2024, levantó el título y fue pichichi del torneo, con tres goles y dos asistencias, que lo convirtieron en el máximo asistente de España en las Eurocopas y el tercero en la historia del torneo. Sin embargo, su trascendencia va más allá de sus cifras ofensivas. En la final contra Inglaterra, salvó sobre la línea el empate a dos en los compases finales.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Dani Olmo quiere trasladar su buen rendimiento en la competición continental a la cita mundialista. Tras un final de 2025 alejado de los terrenos de juego por una lesión en el hombro, el jugador del Barça ha disputado los 35 partidos de este 2026 entre club y selección. En Riazor ante Irak, jugó solo la primera parte, tiempo suficiente para asistir a Ferran Torres y cumplir su internacionalidad número 49. Este martes ante Perú, Dani Olmo alcanzará los 50 con un objetivo en mente: ser importante en la consecución de la segunda estrella.
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