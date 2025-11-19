Dani Olmo presenta su candidatura

Dani Olmo cuajó una muy buena actuación frente a Turquía en el último partido de la liguilla de clasificación para el Mundial. Marcó un gol y fue un incordio constante jugando sobre todo cerca del área. Hansi Flick seguro que respiró tranquilo viendo su actuación.

Olmo estaba acusando la falta de confianza en el Barça. Sin ser titular indiscutible ni con la lesión de Pedri, el media punta vio como Flick confiaba en Fermín para su teórico puesto.

La llamada de De la Fuente fue un auténtico bálsamo para él. Aunque no jugó en Georgia, sí lo que hizo frente a los otomanos cuando estuvo 74 minutos sobre el terreno de juego y se le vio muy activo.

Anotó un gol nada más empezar y, partiendo desde la izquierda, se le vio muy activo, con libertad de movimientos y poner todo el talento que el '10' de España debe tener.

Capitán en la sombra

Olmo solo había sido titular una vez con De la Fuente en el 2025. Fue en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League frente a los Países Bajos. La final ante Portugal la vio desde el banquillo, pero De la Fuente no le había perdido ni mucho menos la confianza.

"Es un jugador muy importante para nosotros tanto dentro como fuera del campo", dijo recientemente De la Fuente. Olmo está en plena madurez a sus 27 años y hace de puente entre los veteranos con los más jóvenes del equipo. Un nexo que le convierte en uno de los capitanes, aunque no luzca el brazalete, algo que no tardará en llegar con sus 46 partidos como internacional.

Solo le supera Ferran Torres con 52 partidos, Oyarzabal con 51, de jugadores de campo, y Unai Simón con 56 dentro del grupo actual de futbolistas. Morata está desaparecido, Carvajal lesionados, al igual que Rodri, que son los capitanes oficiales del conjunto español.

Olmo es el '10' de España por méritos propios y jugando por la izquierda puede tener su hueco ya que la media punta está reservada para Pedri cuando vuelva de su lesión.

Hansi Flick seguro que vio con satisfacción el nivel de su futbolista y que tiene un elemento ni mucho menos dormido, sino muy despierto para volver a marcar las diferencias de azulgrana.